Мерц в Париже выдвинул ультиматум Кремлю: чего требует немедленно

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц снова публично обратился к Кремлю с требованием немедленно прекратить боевые действия в Украине.

Об этом он сказал по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Мерц заверил, что Европа будет поддерживать Украину на уровне 70 млрд евро ежегодно.

Реклама

Он отметил, что война в Украине вошла в новую фазу за последние месяцы. ВСУ удается достигать настоящих успехов на фронте, тогда как у Кремля нет территориальных успехов, которыми он мог бы похвастаться. Тем временем все больше россиян видит, что России не удастся достичь своих целей в этой войне.

«Россияне начинают понимать, что не смогут достичь озвученных целей, и этим нужно воспользоваться. Мы увеличим давление на РФ и будем помогать Украине, чтобы принудить Москву к диалогу. Наш месседж России: „Пора сесть за стол переговоров“», — добавил немецкий канцлер.

Напомним, что подобное заявление — призыв к России — канцлер ФРГ делал в конце июня. Тогда он также заявил, что пора начать переговоры и заморозить линию фронта.

Новости партнеров