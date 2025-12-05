Мерц выступил против передачи США замороженных активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг передачу США замороженных в Европейском Союзе российских активов, которая, по данным СМИ, обсуждалась в ходе мирных переговоров, продвигаемых американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщило Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

«Эти деньги должны пойти Украине», — сказал Мерц. Он отметил, что Украине нужно помочь пережить зиму и, вероятно, предоставить финансовую поддержку на ближайшие два-три года. «Для этого нам нужны деньги. Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой экономической возможности перевести задействованные нами средства в США. И американское правительство это знает», — заявил канцлер.

По словам Мерца, некоторые люди в США хотят «приобрести определенную экономическую выгоду» от возможного урегулирования войны РФ против Украины. «Это законно, но это не цель операции, которую мы совместно запустим в Европе в ближайшие дни», — добавил канцлер.

Мерц запланировал срочный визит в Бельгию

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ отложил запланированную на 5 декабря поездку в Норвегию, чтобы встретиться в этот день с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Встреча пройдет в формате приватного ужина, на ней также будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen).

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в немецком правительстве, темой срочной поездки Мерца станет возможное использование части замороженных российских активов для репарационного кредита Украине, предложенное Еврокомиссией.

Отметим, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 млрд евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии, Европейский центральный банк (ЕЦБ) его также не поддержал. В то же время Германия и большинство стран ЕС одобрили идею. Власти ЕС надеются, что договоренности о репарационном кредите для Украины удастся достичь до конца года.

Напомним, США призвали Европу заблокировать выделение Украине «репарационного кредита» из российских активов.