Мерц заявил о прямой связи звонка Трампа к Путину с ударом по Украине: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможной связи между телефонными разговорами президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и усилением массированных атак по Украине.

Об этом сообщает n-tv.

Как сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, канцлер неоднократно обращал внимание на закономерность: каждый раз после контактов с Путиным — телефонные звонки или встречи — РФ активизирует обстрелы.

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«То, что произошло минувшей ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя», — отметил Корнелиус от имени Мерца.

В немецком правительстве надеются, что эти события повлияют на позицию Трампа по отношению к Кремлю, особенно в контексте санкций, ведь США до сих пор не удовлетворили запросы Евросоюза об усилении давления на Москву.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля подвергся одной из самых масштабных комбинированных атак с начала полномасштабной войны.

Россия выпустила по Украине более 550 средств воздушного нападения, из которых большинство было нацелено именно на столицу. В результате атаки зафиксировано более 20 точек с разрушениями и повреждениями в разных районах Киева.

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При этом военный эксперт Михаил Самусь считает, что массированная атака российских войск на Киев может иметь не только военный, но и политический подтекст.

По его словам, эта дата выбрана не случайно — именно в День независимости США, что символически может быть адресовано Дональду Трампу.

Кстати, президент США Дональд Трамп накануне провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот разговор, отметив, что не уверен в наличии общих идей или тем между ними, ведь они очень разные.

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После этого Зеленский также пообщался с Трампом, выразив благодарность за поддержку и обсудив ключевые направления сотрудничества. Разговор был сосредоточен на усилении системы противовоздушной обороны, совместном производстве дронов и взаимных инвестициях.