Мерца ждет напряженная встреча с Трампом: что будут обсуждать лидеры стран

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц на следующей неделе, почти через месяц после вступления в должность руководителя крупнейшей экономики Европы, отправится в Вашингтон на свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса.

Встреча Мерца с лидером США состоится в Белом доме 5 июня. Среди тем разговора будут война России в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика, сказал Корнелиус.

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Мерц проведет ночь в Блэр-Хаусе, гостевом доме президента США. В четверг, после совместного обеда, лидеры планируют провести пресс-конференцию в Белом доме, прежде чем Мерц вылетит обратно в Берлин, сообщил высокопоставленный чиновник.

Почему между Мерцом и Трампом напряженные отношения

Отношения между Вашингтоном и Берлином напряженные из-за различных вопросов, от торговых дисбалансов до поддержки Киева. Европейские лидеры опасаются, что президент США откажется от усилий, направленных на прекращение войны России в Украине, и сократит военную поддержку региона.

После того, как Трамп публично выразил несогласие с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой во время визитов в Овальный кабинет, немецкие чиновники опасаются, что подобное отношение может ожидать Мерца.

Кроме напряженности относительно положительного сальдо торгового баланса Германии с США, союзники Трампа выразили недовольство отношением страны к ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Рубио назвал шаг, направленный на классификацию второй по величине партии в Бундестаге как правоэкстремистской, «замаскированной тиранией».

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Мерц резко отверг эти обвинения и призвал американских политиков не вмешиваться во внутреннюю политику Германии.

Напомним, недавно, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Берлине с официальным визитом. Основной целью поездки стало обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.