"Мертвая рука" Путина: что известно о секретном объекте России в горах Урала

Ядерное оружие России / © ТСН

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На Северном Урале, внутри горы Косьвинский Камень, расположен сверхсекретный российский военный объект, связанный с системой управления ядерными силами «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука». Этот комплекс десятилетиями модернизировали, а его современная версия, по утверждению одного из разработчиков системы, может обеспечивать ядерный ответ даже без участия человека.

Об этом говорится в расследовании центра «Досье», датского издания Danwatch и британской газеты The Sunday Times.

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Объект имеет кодовое название «Грот» и номер 1335. Он расположен внутри Косьвинского Камня — огромного горного массива на севере Свердловской области РФ.

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Следователи изучили документы о строительстве и оснащении комплекса, а также спутниковые снимки и данные о государственных закупках. Они установили, что внутри горы создана масштабная система подземных помещений, туннелей, радиоцентров, систем связи и жизнеобеспечения. Объект предназначен для защищенного управления стратегическими ядерными силами.

Масштаб строительства свидетельствует о его стратегическом значении. Согласно документам, для комплекса было закуплено около 22 тысяч тонн стали, 56 тысяч тонн цемента и не менее 13 тысяч тонн песка. Исследователи обнаружили информацию как минимум о 24 подземных помещениях, а расстояние между основным и аварийными выходами составляет около 2,5 км.

Объект связан с «Мертвой рукой»

«Грот» связывают с советской, а впоследствии российской системой «Периметр». Её создавали во время Холодной войны как резервный механизм управления ядерными силами на случай уничтожения политического руководства, Генерального штаба и основных командных пунктов в результате ядерного удара.

Система должна была обеспечить передачу приказа силам, уцелевшим после первого удара. Одним из её ключевых элементов стали специальные командные ракеты, которые несли не ядерную боеголовку, а аппаратуру связи. После запуска они могли передавать закодированный сигнал ракетным комплексам, сохранившим боеспособность.

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В то же время в советской версии «Периметра» окончательное решение оставалось за человеком. Оператор должен был оценить ситуацию и подтвердить дальнейшие действия, что должно было снизить риск случайного запуска.

Как Россия модернизировала объект

Наиболее тревожная часть расследования касается модернизации «Периметра» уже в современной России.

По данным журналистов, в 2005 году был подписан секретный указ о создании нового руководящего звена системы, которое разместили на объекте 1335. Работы возглавлял генерал-майор в отставке Виктор Халин — один из участников создания советского «Периметра». К 2010 году новый элемент системы прошел испытания, после чего его передали на «Грот».

Халин утверждает, что после модернизации Россия получила возможность наносить ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и в автоматическом режиме.

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Разница между этими двумя понятиями принципиальная: в автоматизированной системе часть операций выполняется без участия человека, но окончательное решение должен подтвердить оператор. В автоматическом режиме после предварительной активации системы дальнейшая процедура может происходить без нового команды.

Что такое «машина Судного дня»

В то же время в расследовании не утверждается, что российская система постоянно находится в режиме, при котором она самостоятельно принимает решение о начале ядерной войны.

Согласно описанной схеме, система сначала должна быть приведена в соответствующее состояние высшим руководством в период непосредственной военной угрозы. После этого потеря связи с руководством или его уничтожение уже не обязательно смогут остановить процедуру ядерного удара.

Эксперт ООН и исследователь российских ядерных сил Павел Подвиг отмечает, что традиционно именно человек являлся важным звеном системы, поскольку оператор мог оценить не только технический сигнал, но и реальную ситуацию. По словам Халина, современная версия «Периметра» может обходиться без этого этапа.

Модернизация продолжалась десятилетиями

Документы свидетельствуют о том, что после завершения основного этапа строительства в конце советского периода объект не пришел в упадок. В 2004 году «Грот» был официально определен в качестве базы резервного пункта Генерального штаба Вооружённых сил России.

В середине 2000-х годов рядом с объектом начали строительство нового военного городка, а территорию воинской части расширили. Исследователи считают эти работы частью модернизации и поддержания работоспособности системы.

В состав оснащения комплекса входят мощные системы охлаждения, средства связи и прочее оборудование, необходимое для функционирования крупного защищенного командного пункта.

Зачем России такая система

«Периметр» создавался в условиях Холодной войны на основе концепции гарантированного взаимного уничтожения. Её логика заключалась в том, что даже после сокрушительного первого ядерного удара противник должен быть уверен в неизбежности ответного удара.

По словам американского эксперта Джеффри Льюиса, главной проблемой для советского руководства был сценарий «обезглавливающего» удара, который мог бы уничтожить политическое руководство и лишить страну возможности отдать приказ о соответствующем запуске.

Именно поэтому создание резервной системы управления должно было обеспечить возможность ядерного удара даже в случае потери центрального командования.

Россия снизила порог применения ядерного оружия

В расследовании также обращается внимание на изменения в российской ядерной доктрине. В ноябре 2024 года Москва расширила условия, при которых допускается применение ядерного оружия.

Как отмечают авторы расследования, теперь среди оснований фигурирует не только угроза самому существованию России, но и обычная агрессия, создающая «критическую угрозу» её суверенитету или территориальной целостности. Отдельно был изменен подход к атакам с участием ядерных держав.

На этом фоне возможность функционирования модернизированной системы «Периметр» в автоматическом режиме приобретает особое значение. Если утверждение Халина соответствует действительности, система, изначально созданная для гарантированной передачи приказа о ответном ударе после ядерной атаки, могла быть модернизирована таким образом, что после предварительной активации окончательное решение человека больше не требовалось.

Напомним, Россия предупредила НАТО о готовности применить ядерное оружие, если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории РФ. Москва заявила, что действия НАТО якобы создают «высокие риски» непосредственного вооружённого конфликта, а возможное противостояние может включать удары по центрам принятия решений в государствах-членах Альянса.

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