Мертвое и живое, прошлое и будущее: Подоляк — о поразительном отличии речей Путина и Байдена

Подоляк считает, что обращение Путина и Байдена 21 февраля — это "две речи, расставившие все по своим местам".

У Зеленского сравнили речи российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию и президента США Джо Байдена в Варшаве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал их "черным и белым", "прошлым и будущим", "мертвым и живым".

Об этом политик написал в социальных сетях.

"Черное и белое. Мертвое и живое. Прошлое и будущее. Исчезающий Путин и доминирующий Байден… Две речи, которые все расставили по своим местам. Нитье и ложь Путина против четкой фиксации глобальной позиции "Россия обязательно проиграет", которую вписал в историю Байден", — говорится в его сообщении.

Обращение Путина и Байдена 21 февраля

В обед президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Во время своего обращения диктатор снова озвучил пропагандистские нарративы пропаганды РФ. Он обвинил Украину и Запад в развязывании войны, пригрозил миру глобальным конфликтом, объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке к ядерным испытаниям.

Вечером 21 февраля с речью выступил президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Польше. Лидер Америки пообещал поддержку Украине и Молдове, обратился к россиянам и напомнил РФ о 5-й статье НАТО.

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