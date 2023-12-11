Мертвый Кива на снегу: в Сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)

На одном из фото якобы видно тело предателя Ильи Кивы, перевернутое лицом вниз.
В Сети распространяют возможные кадры с места ликвидации бывшего нардепа и предателя Ильи Кивы. Его тело обнаружили в коттеджном поселке под Одинцово.
Соответствующие видео публикует 24 канал, ссылаясь на источники в СБУ.
На фото якобы тело Кивы лежит на снегу, а возле него пятна крови. А на видео — наблюдательный пункт, где ждали предателя. Именно с этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео.
"Это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Помните — россия вас не защитит", — добавляет источник.
Напомним, вечером 6 декабря ликвидировали одиозного экснардепа-изменника Илью Киву Подмосковье. Его тело нашли в лесу возле гостиницы, где он жил. На его теле были обнаружены два шаровых огнестрельных ранения.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: После ликвидации Кивы в ГУР обратились к другим предателям и коллаборантам
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