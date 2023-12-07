Messenger получил автоматическое сквозное шифрование: что это значит и какие преимущества для пользователей

Спустя годы после того, как Марк Цукерберг заявил, что зашифрованные чаты появятся в Messenger, их наконец-то включили по умолчанию.

Meta внедряет сквозное шифрование для чатов и звонков в Messenger, наконец-то выполнив обещание, которое было в работе уже достаточно долго. Когда сквозное шифрование включено, только вы тот человек, которому вы посылаете сообщения в Messenger, можете видеть его содержимое, утверждают в компании.

Об этом пишет The Verge.

Зашифрованные чаты были впервые представлены в Messenger в качестве опции в 2016 году, но после продолжительного развития сквозное шифрование сообщений и звонков для разговоров между двумя людьми станет стандартом в будущем.

“На это ушли годы, потому что мы не спешили, чтобы сделать все правильно, – сказала Лоредана Крисан, вице-президент Messenger, в своем заявлении, предоставленном изданию The Verge. — Наши инженеры, криптографы, дизайнеры, эксперты по политике и менеджеры продуктов без устали работали над восстановлением функций Messenger с нуля”.

По словам Крисана, вы не будете жертвовать функциями Messenger при использовании зашифрованных чатов, поэтому вы все еще сможете использовать такие вещи, как темы и кастомные реакции. Однако Крисан отмечает, что для перехода всех чатов Messenger на шифрование по умолчанию может потребоваться некоторое время.

Читайте ведущие новости дня:

Хотя это хороший шаг, сквозное шифрование для групповых чатов Messenger пока остается опциональным. Сообщения в Instagram также не шифруются по умолчанию, хотя в августе компания Meta заявила, что это произойдет вскоре после запуска приватных чатов Messenger по умолчанию”.

Генеральный директор Марк Цукерберг объявил в 2019 году, что компания планирует перейти к зашифрованным эфемерным сообщениям в своих приложениях для обмена сообщениями.

“Я считаю, что будущее коммуникации будет все больше смещаться в сторону частных, зашифрованных сервисов, где люди могут быть уверены, что то, что они говорят друг другу, остается в безопасности, а их сообщения и контент не останутся навсегда, – написал он в своем сообщения в Facebook. – Это будущее, которое, я надеюсь, мы поможем приблизить”.

Включение шифрования по умолчанию означает, что Meta не только не сможет видеть содержимое большинства чатов в Messenger, но и не сможет передать их правоохранительным органам.

В прошлом году компания попала в заголовки газет, когда 17-летней девушке из Небраски и ее матери были предъявлены уголовные обвинения в проведении нелегального аборта после того, как полиция получила историю чатов в Messenger.

Сторонники антишифрования говорят, что эта технология затрудняет поиск злоумышленников в таких программах обмена сообщениями как WhatsApp, которые уже зашифрованы по умолчанию.

Читайте также: