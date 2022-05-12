Месть Кремля: в Москве запачкали "кровью" фасад польского посольства (видео)

Российские пропагандистские каналы опубликовали видео "симметричной мести" за облитого красной краской посла РФ в Варшаве.

После инцидента в Варшаве, где 9 мая во время возложения цветов к памятнику советским воинам облили красной краской российского посла, трое неизвестных запачкали стену посольства Польши в столице РФ.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно троих мужчин, которые обливали здание краской.

Двое мужчин заливают "кровью" фасад, а третий снимает это событие на телефон.

Москва – ambasada RP. Odpowiedź на oblanie amb. Andriejewa w poniedziałek w Warszawie. Asymetryczna — и oby tak zostało. pic.twitter.com/jyvSQLlJnk — Łukasz Adamski (@LukaszAdamskiPL) May 11, 2022

Спикер Министерства иностранных дел Лукаш Ясина сообщил, что посол Польши в России Кшиштоф Краевский подтвердил, что такое событие действительно произошло в среду, 11 мая. Посол вызвал на место происшествия полицию.

Ясина также отметил, что если Польша предпримет какие-либо дипломатические шаги в связи с этим инцидентом, то об этом будет сообщено дополнительно.

“Любые попытки такой реакции на ситуацию, которая имела место в Варшаве, конечно, совершенно неприемлемы. Дипломатические представительства и дипломаты пользуются надлежащим иммунитетом. Я не думаю, что этот тип инцидента требует более широкого комментария, за исключением того, что мы будем ожидать от российской стороны объяснения и установления возможных виновников", — прокомментировал впоследствии журналистам заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач, находясь в Вашингтоне.

Напомним, ранее в Смоленской области РФ колонна строительной техники подъехала к Катынскому мемориалу, где похоронены польские воины — жертвы расстрелов во время Второй мировой войны. Бульдозеры угрожающе подняли ковши возле памятного знака.

Активисты вышли на протест против агрессивной политики Кремля под российское посольство в Вашингтоне

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