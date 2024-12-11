Месть мамы: туриста, который занялся сексом во время отдыха в Дубае, посадили в тюрьму

18-летнего британца арестовали на год после того, как он занялся сексом на курорте в Дубае с 17-летней жительницей Лондона, с которой познакомился во время отдыха.

Об этом пишет Metro.

Маркус Факана был приговорен к одному году заключения после того, как был арестован в отеле в ОАЭ.

Он отдыхал с семьей, когда между ним и девушкой, которой сейчас 18 лет, завязался тайный "курортный роман". Мама девушки подала жалобу к властям Дубая после того, как ее семья вернулась в Великобританию.

Ранее он рассказал правозащитной группе Detained in Dubai: "Мы очень нравились друг другу, но она была скрытной со своей семьей, потому что они были суровыми. Мои родители знали о наших отношениях, но она не могла рассказать своим. Ей пришлось встречаться с мной, не говоря им, что это была встреча с парнем".

Но в августе девушка прилетела домой и в номер гостиницы, где жила семья Маркуса, пришла полиция и заключила его под стражу.

Радха Стирлинг, генеральный директор организации Detained in Dubai, рассказала: "Маркус признал свою вину, но полиция и прокуроры имели в его деле много тревожных деталей, которые в результате превратили его дело в нечто большее, чем проступок, и оно рассматривалось в суде высшей инстанции. Они сказали, что ему было более 19 лет и он был из Пакистана. Он гражданин Великобритании. Было сделано много ошибок намеренно, чтобы его помучить".

Маркус Факано

Маркус будет подавать апелляцию на приговор, но его уже содержат в Дубае с сентября, и теперь ему предстоит отбыть один год заключения.

Он отчаянно надеялся вернуться домой на этой неделе, но прокурорские ошибки на первых этапах рассмотрения дела привели к тому, что оно не было рассмотрено как проступок, как это должно было быть.

Законодательство ОАЭ базируется на исламском праве или шариате. Хотя в последние годы арабская страна смягчила законы, чтобы привлечь туристов, инвестиции и ослабить свою консервативную репутацию, Стирлинг говорит, что ее правовой кодекс все еще остается "строгим".

Напомним, мужчину арестовали за странное хобби. Стало известно, что он сделал более 1000 раз.

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