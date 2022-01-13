"Месть неизбежна": лидер Ирана опубликовал провокационный ролик с покушением на Трампа

"Месть неизбежна": лидер Ирана опубликовал провокационный ролик с покушением на Трампа

На опубликованных кадрах дистанционно управляемый робот берет на прицел экспрезидента США, когда тот играет в гольф.

Видеоролик под названием "Месть неизбежна", на котором экспрезидент США Дональд Трамп становится мишенью дрона-убийцы, опубликовал на своей официальной странице верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

В четверг, 13 января, анимацию широко перепостили в соцсетях.

Этот ролик был частью проведённого в Иране конкурса, посвященного убийству 3 января 2020 года генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате удара американского беспилотника в Багдаде. Фактически он содержит призыв к мести.

На видео изображен Трамп, играющий в гольф, вероятно, во флоридской резиденции “Мар-а-Лаго”, а между тем дистанционно управляемый робот незаметно проходит мимо камер наблюдения, наводит прицел на экспрезидента США и отправляет текстовое сообщение на английском: “Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это”.

Видео обрывается до момента выстрела, то есть самого факта убийства Трампа анимация не содержит.

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has shared video, что повезло на путешествие для обвинения Дональд Trump в исполнении последнего года пилот его верхом бойової командир, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk — Hami Hamedi (@HamediHami) 13 января 2022

В американском издании The Independent опубликованное видео назвали "резким и провокационным жестом на фоне международных переговоров по иранской ядерной программе".

Напомним, ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что бывший глава США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

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