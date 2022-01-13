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"Месть неизбежна": лидер Ирана опубликовал провокационный ролик с покушением на Трампа

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"Месть неизбежна": лидер Ирана опубликовал провокационный ролик с покушением на Трампа

скриншот с видео

На опубликованных кадрах дистанционно управляемый робот берет на прицел экспрезидента США, когда тот играет в гольф.

Видеоролик под названием "Месть неизбежна", на котором экспрезидент США Дональд Трамп становится мишенью дрона-убийцы, опубликовал на своей официальной странице верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

В четверг, 13 января, анимацию широко перепостили в соцсетях.

Этот ролик был частью проведённого в Иране конкурса, посвященного убийству 3 января 2020 года генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате удара американского беспилотника в Багдаде. Фактически он содержит призыв к мести.

На видео изображен Трамп, играющий в гольф, вероятно, во флоридской резиденции “Мар-а-Лаго”, а между тем дистанционно управляемый робот незаметно проходит мимо камер наблюдения, наводит прицел на экспрезидента США и отправляет текстовое сообщение на английском: “Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это”.

Видео обрывается до момента выстрела, то есть самого факта убийства Трампа анимация не содержит.

В американском издании The Independent опубликованное видео назвали "резким и провокационным жестом на фоне международных переговоров по иранской ядерной программе".

Напомним, ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что бывший глава США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного генерала, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

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