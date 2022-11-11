Месть Путина: братьев и сестру Байдена больше не будут пускать в Россию

Российская Федерация расширила санкционный список по отношению к американским гражданам, назвав это ответом на санкции США.

В пятницу, 11 ноября, кремлевский режим объявил, что запрещает въезд в Россию 200 американцам, среди которых члены семьи президента США Байдена: двое его братьев и сестра. Бессмысленное решение Кремль мотивировал "ответом на санкции США".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

В сообщении говорится, что такое решение было принято "в ответ на многочисленные санкции администрации Джо Байдена не только против российских чиновников, но и против всех, кто по тем или иным причинам не нравится Вашингтону".

Среди лиц, которым запретили въезд в Россию, — двое братьев американского президента Джеймс Брайан Байден и Фрэнсис Уильям Байден, а также их сестра Валери Байден Оуэнс.

В список также вошли независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс, один из самых жестких критиков российского вторжения, а также политические деятели и члены администрации президента Байдена, в частности спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Россия обвиняет всех этих людей в "причастности к продвижению русофобской кампании и поддержке киевского режима".

В конце июня Россия объявила, что запрещает въезд на свою территорию жене и дочери президента США после того, как правительство Вашингтона ввело санкции против членов семьи Владимира Путина, в том числе двух его дочерей, и самого российского диктатора. Самому Байдену уже давно запрещен въезд в Россию.

Напомним, 15 марта, МИД Российской Федерации опубликовал перечень из 13 должностных лиц США, которым запрещен въезд в страну и счета которых в российских банках, якобы, заблокированы. При этом в ведомстве Лаврова допустили ошибку в официальном написании фамилии американского президента Джо Байдена.

Читайте также: