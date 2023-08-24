Месть Путина или инсценировка: Христо Грозев высказал гипотезы о гибели Пригожина

Журналист независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев выдвинул две гипотезы по поводу гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина — это либо настоящая месть президента-диктатора РФ Владимира Путина или инсценировка гибели олигарха.

Такие гипотезы высказал расследователь, сообщает издание "Главком"

Вместе с тем, Грозев исключил возможность диверсии со стороны Украины. По его словам, сейчас для Киева ликвидация Пригожина имеет не так много преимуществ, как тогда, когда он возглавлял крупнейшее подразделение войск РФ.

"Ограничиваемся двумя гипотезами: это или настоящая месть Путина, которую я предполагал до конца года, что Пригожина действительно убьют. Поскольку иначе Путин не сможет сохранить репутацию жестокого правителя после того, как назвал его предателем. Или это инсценировка самого Пригожина, на что я уверен, как минимум на 40%. Поскольку это вписывается в его стиль, который мы знаем. Мы видели документы двойника Пригожина, которым он приказывал изменить свое имя на него", — рассказал Христо Грозев.

По словам расследователя, источниками внутренней информации из окружения "Вагнера" утверждают: единственное, в чем они почти стопроцентно уверены – это то, что "правая рука" Пригожина Дмитрий Уткин был на борту самолета. Впрочем, в отношении самого главаря ЧВК они сомневаются.

"Возможно это была предварительно спланированная попытка убийства Пригожина, о которой Пригожин узнал и подставил своего двойника и организовал ситуацию так, чтобы в системе Росавиации фигурировал именно он", — пояснил Грозев.

По его словам, наиболее вероятным вариантом является то, что диктатор РФ Владимир Путин приказал ликвидировать презиравшего его Пригожина.

Дог слова, в середине сентября Христо Грозев спрогнозировал будущее Пригожина. Тогда журналист подчеркивал, главарь "Вагнера" "либо умрет, либо начнет новый переворот".

Напомним,

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