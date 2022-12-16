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Месть террористов: в Турции от взрыва пострадал автомобиль с полицейским спецназом

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Месть террористов: в Турции от взрыва пострадал автомобиль с полицейским спецназом

Фото: из соцсетей

Нападение на турецких полицейских спланировал родственник мужчины, который был ликвидирован во время антитеррористической операции.

В пятницу, 16 декабря, в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции взорвался оставленный на обочине автомобиль, когда мимо него проезжал бронированный микроавтобус с полицейским спецназом. Пострадали 8 полицейских и один гражданский.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Для нападения была применена дистанционно управляемая бомба, заложенная в арендованный автомобиль. Дождавшись проезда полицейского микроавтобуса, террорист совершил взрыв.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойла, задержаны пятеро подозреваемых. Один из них признался, что доставил автомобиль на автотрассу и заложил бомбу.

Правоохранители утверждают, что организатор взрыва – брат участника террористической организации, которого обезвредил спецназ еще в 2004 году.

Все девять человек, получивших незначительные повреждения, были доставлены в больницу, но в длительной госпитализации не нуждались.

Напомним, в турецком городе Стамбул после недавнего теракта снова было неспокойно. В одном из городских районов раздались взрывы, а также загорелись несколько припаркованных авто.

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Дата публикации
Просмотры
271
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