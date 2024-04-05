Месть в зале суда: мужчина шесть раз выстрелил в убийцу своего отца – видео 18+

В Бразилии разъяренный мужчина поднялся во время судебного процесса над вероятным убийцей своего отца, вытащил пистолет и шесть раз выстрелил в подсудимого.

Об этом пишет NTK.

Кадры с камер видеонаблюдения показывают, как судьи и присяжные от страха убегали или прижимались к земле, когда разворачивалась эта драма.

Кристиано Алвес Терто открыл огонь по Франсиско Клейдивальдо Мариано де Моура, когда он преследовал его в зале суда. После того как он упал на пол, Терто дважды ударил его прикладом своего оружия по голове.

После этого за нападающим погнались сотрудники полиции, арестовавшие его на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство.

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Инцидент произошел в Сан-Жозе-ду-Бельмонте еще 29 ноября, но кадры были обнародованы только 1 апреля.

После стрельбы де Моура был доставлен в местную больницу, а затем переведен в большее учреждение в Серра-Тальхаде. С тех пор он был выписан и находится на свободе, дата повторного судебного разбирательства дела еще не назначена.

Терто был отправлен в тюрьму под стражей 30 ноября.

Де Моура якобы застрелил отца своего нападающего, Франсиско Алвеса, 5 октября в 2012 году.

Согласно его признанию, он искал осла, заблудившегося из его собственности в Лагоа-Александре. Когда он нашел Алвеса на своей ферме, он спросил его, не видел ли он осла, на что Алвес якобы ответил: "Убирайся из моей земли, грязный маленький вор".

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После толкотни Алвес якобы схватил деревянную палку и направился к нему. Де Моура выстрелил в воздух, пытаясь испугать его. Но Алвес продолжал двигаться к нему. Тогда он произвел второй выстрел в землю. Но Алвес продолжал приближаться. Тогда он произвел третий выстрел, попавший ему в живот.

Алвес был доставлен в больницу, где он скончался через 18 дней после ранения. Де Моура скрылся в Сальгейро, где его арестовали.

Напомним, в Финляндии произошла стрельба в начальной школе. 12-летний подозреваемый был задержан.

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