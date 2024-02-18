Месть за Авдеевку: партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле

Через станцию двигаются поезда в Крым и Ростов.

Военное партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" провело диверсию в Волгоградской области.

Об этом партизаны сообщают в сообщении в социальных сетях.

"Агент нашего движения совершил диверсию, поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде. На время он остановил опрокидывание военной техники", — говорится в сообщении.

Этот объект очень важен для российского режима с точки зрения логистики. Эта станция – важный узел, через который военные поезда идут в Крым и Ростов. Теперь у окупантов будут с этим проблемы.

"Это месть за Авдеевку! Нам нужны люди, готовые бороться за прекращение войны", — резюмируют подпольщики.

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Напомним, партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали.

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