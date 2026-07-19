- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 360
- Время на прочтение
- 1 мин
Месть за смертельные атаки по Украине: Зеленский показал видео, как пылает Россия
Украинские дальнобойные санкции достигли объектов, обеспечивающих и финансирующих российскую агрессию, подчеркнул Зеленский.
Украина отвечает на российские кровавые атаки, нанося удары по военно-промышленным целям. В России горят нефтебазы и танкеры теневого флота.
Видео последствий атак показал президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 июля.
«Продолжаем совершенно справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли определенных объектов, обеспечивающих и финансирующих российскую агрессию. Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных Сил — еще один объект топливной сферы в этом же регионе», — отметил глава государства.
Также Украина атаковала суда российских танкеров теневого флота в акватории Черного моря. По словам президента, зафиксированы точные попадания по трем танкерам.
Атаки России по Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Киев и область баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки отмечены в пяти районах столицы. В одном из них горел многоэтажный жилой дом. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших.
Также россияне атаковали утром Сумы. Ударили по жилому сектору и промышленной зоне. Из-под завалов собственного дома извлекли тело мужчины.