Месть за смертельные атаки по Украине: Зеленский показал видео, как пылает Россия

Атаки по России / © Владимир Зеленский

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Украина отвечает на российские кровавые атаки, нанося удары по военно-промышленным целям. В России горят нефтебазы и танкеры теневого флота.

Видео последствий атак показал президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 июля.

«Продолжаем совершенно справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли определенных объектов, обеспечивающих и финансирующих российскую агрессию. Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных Сил — еще один объект топливной сферы в этом же регионе», — отметил глава государства.

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Также Украина атаковала суда российских танкеров теневого флота в акватории Черного моря. По словам президента, зафиксированы точные попадания по трем танкерам.

Атака на Росію. Відео: Володимир Зеленський / © Владимир Зеленский

Атаки России по Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Киев и область баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки отмечены в пяти районах столицы. В одном из них горел многоэтажный жилой дом. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

Также россияне атаковали утром Сумы. Ударили по жилому сектору и промышленной зоне. Из-под завалов собственного дома извлекли тело мужчины.

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