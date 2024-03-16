Месть за украденный телефон: парень заживо сжег пятерых человек

Как выяснилось, жертвами пожара стали люди, которые его не ограбили.

В США на 40 лет осудили одного из подростков, которые подожгли дом в Денвере. В результате пожара погибли пять человек. Полиция считает, что это месть за похищенный телефон, который обнаружили в доме.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Событие произошло 5 августа 2020 года. Тогда трое подростков — Гэвин, Кевин и Диллон — ночью подожгли дом, где сгорели пять членов семьи Диол, среди которых шестимесячный ребенок. Три человека смогли спастись, выпрыгнув из окон второго этажа.

По версии следствия, у Кевина угнали iPhone, который он смог выследить (это возможно с помощью программы "Локатор" на устройствах операционной системы IOS — ред.). Он нашел дом и с другими ребятами поджечь его. Кевин признался в поджоге и на следующий день в новостях узнал, что жертвами стали не ограбившие его люди.

19-летний Гэвин предстал перед судом и признал себя виновным в одном из пунктов обвинения. Он получил 40 лет заключения.

Напомним, суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил 22-летнего парня к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщения в мессенджере WhatsApp.

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