Местные слышали громкий звук и видели яркую вспышку: в Петербурге пропало электричество (видео)

В районе тоже нет воды.

Вечером 24 сентября в Петербурге (Россия), в Шушарах и аэропорту Пулково пропало электричество, перед чем был слышен громкий звук, похожий на "бавовна".

Об этом сообщили в местных Telegram каналах.

Как пишут жители города, за час до отключения света они слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Также в районе нет воды.

"По словам местных, отключение электричества произошло около получаса назад, а до этого они видели вспышку в небе и хлопок", – пишут местные источники.

Власти пока никак не комментировали событие.

В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было возбуждено в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.

Что касается рейсов аэропорта Пулково, то задержек самолетов не было.

Тем временем 24 сентября Курск в России накрыл очередной "хлопок". Есть информация о попадании по аэродрому Халино.

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