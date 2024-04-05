Местные жители сообщили о взрывах в небе, на земле и автоматных очередях в Ростовской области

О громких звуках взрывов сообщили в ночь на 5 апреля жители Морозовска в Ростовской области в России.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Жители города рассказали, что слышали взрывы в небе, а также автоматные очереди. По предварительным данным, речь шла о так называемой "работе ПВО", которая якобы уничтожила беспилотники.

Также сообщают, что в городе также проблемы с электричеством — в нескольких районах от света отключены жилые дома, образовательные учреждения и инфраструктура (уличные фонари).

Сразу несколько жителей города сообщили, что есть прилеты, они говорят, что видели несколько взрывов на земле за городом.

Жители отмечают, что атаки подвергся местному военному аэродрому.

Также очевидцы рассказали, что речь шла о более чем 15 воздушных целях. Они тоже видели взрыв на земле. Данных о повреждениях и пострадавших в настоящее время нет.

Напомним, что россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром.

Добавим, что военный эксперт Иван Киричевски прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.