Место встречи Зеленского, Путина и Трампа: появились новые подробности

Место переговоров Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определено / © ТСН.ua

В среду, 13 августа, во время видеоконференции с участием лидеров США, Украины и европейских стран обсуждалось место потенциальной трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров.

Такая встреча может состояться вскоре после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Среди возможных мест проведения трехсторонней встречи назывались города Европы и Ближнего Востока.

Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца следующей недели

Президент США ранее сказал, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

«Следующая встреча будет либо между Зеленским и Путиным, либо между Зеленским, Путиным и мной», — сказал американский лидер.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Поскольку на Аляске продолжается пик туристического сезона, это существенно ограничило выбор площадок для переговоров двух мировых лидеров. В конце концов было решено, что встреча Трампа и Путина состоится на объединенной военной базе «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт добавила, что эта встреча Дональда Трампа с Путиным будет «упражнением на слушание» для президента США.