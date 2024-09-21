Месяц болтается в море: Европа не принимает на ремонт судно с опасным российским грузом

Судно перевозит именно то вещество, которое повлекло за собой разрушительный взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

Норвегия, Дания и Швеция отказались принять на экстренный ремонт поврежденное судно General Cargo Ruby под флагом Мальты, которое находится в Балтийском море с грузом аммиачной селитры.

Об этом пишет DW.

"Вечером 20 сентября немецкие службы заметили в территориальных водах ФРГ грузовой корабль с взрывоопасными химическими удобрениями, буксируемый в Балтийском море", – пишет издание со ссылкой на представителя управления федеральной полиции в Бад-Брамштедте.

Известно, что судно почти месяц назад приняло на борт груз удобрений в российском порту Кандалакша в Мурманской области.

"На борту 183-метрового судна – 20 тысяч тонн взрывоопасного нитрата аммония. То есть именно того вещества, которое, например, повлекло за собой разрушительный взрыв в порту Бейрута в 2020 году" – отмечает издание.

По информации властей Норвегии, General Cargo Ruby сел на мель через несколько часов после погрузки. Сообщения о повреждении судна были зарегистрированы судоходным ведомством страны.

"Судоходная компания сообщила нам, что повреждены корпус и гребной винт корабля, в него попало немного воды", — сообщил представитель судоходного ведомства Норвегии Даг Инге Орхус.

Впрочем, норвежский порт Тромсе отказал судну в стоянке и ремонте из-за "опасности для города".

"Корабль необходимо отремонтировать, но это невозможно в такой близости от города. Груз не представляет опасности, пока он там просто лежит. Но внешние воздействия, такие как ремонтные работы на судне могут представлять достаточно значительный риск", — пояснил Орхус.

Пока команда так и не нашла порт для ремонта судна.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы Бейрут прогремели два мощных взрыва, образовавших над городом грибовидное облако. По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения необходимых мер безопасности.

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