Meta анонсировала новые функции для родителей: смогут контролировать, с кем общаются дети

Новые функции в скором времени начнут тестироваться в США, Великобритании и Канаде.

Компания Meta анонсировала новую функцию для родителей. Благодаря ей они смогут контролировать, кто может посылать сообщения их детям.

Об этом говорится на официальном сайте Meta.

Как отмечается, в Instagram и Facebook появятся инструменты, благодаря которым родители смогут отслеживать, кто посылает сообщения их детям. Также они смогут видеть, сколько времени малыши проводят в Messenger, просматривать обновления списка контактов и настроек конфиденциальности. Отдельно можно будет видеть, кто просматривает их стресс в мессенджере.

Кроме того, компания работает над инструментами, которые будут ограничивать возможность посылать сообщения детям в Instagram напрямую. Сначала пользователю нужно будет отправить запрос доверенному лицу с просьбой предоставить разрешение на общение.

Функции изначально запустят в США, Великобритании и Канаде.

Напомним, что премьер-министр Израиля Нетаньяху может посетить Киев.

Читайте также: