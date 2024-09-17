Meta перекрыла российским пропагандистам "источник влияния" в Сети

Компания Meta, которой принадлежат платформы Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, в понедельник, 16 сентября, запретила воспользоваться своими приложениями пропагандистской медиагруппе Russia Today и другим российским государственным СМИ по всему миру. В компании заявили, что эти СМИ использовали обманные способы для проведения тайных операций влияния в Интернете.

Об этом пишет Reuters.

Блокирование аккаунтов российских пропагандистских СМИ, подвергшихся резкой критике со стороны Кремля, знаменует собой резкое усиление мер со стороны крупнейшей в мире социальной сети после многих лет более ограниченных мер, таких как запрет размещения рекламы на их страницах и ограничение охвата их публикаций.

До блокировки аккаунтов в RT было более 7,2 млн подписчиков на Facebook и более 1 млн аудитории в Instagram.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что Meta "дискредитирует себя этими действиями".

"Подобные выборочные действия в отношении российских СМИ неприемлемы. Это усложняет перспективы нормализации наших отношений с компанией", – добавил он.

В 2022 году в РФ признали Meta "экстремистской" организацией и заблокировали Instagram и Facebook в знак протеста против изменений в политике Meta по разжиганию ненависти, призванных разрешить пользователям выплеснуть свой гнев по поводу вторжения России в Украину.

Россия также критиковала предыдущие попытки Meta ограничить доступ к российским СМИ и несколько раз штрафовала компанию за то, что она не удаляла контент, который российская цензура сочла неприемлемым.

Белый дом отказался комментировать действия Meta, предпринятые после того, как Соединенные Штаты предъявили обвинение в отмывании денег двум сотрудникам RT. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что страны должны относиться к деятельности RT так же, как к тайным разведывательным операциям.

Напомним, Белый дом объявил жесткое противодействие российским кампаниям влияния. В частности, выдвинуты уголовные обвинения двум гражданам РФ, введены санкции в отношении десяти физических и юридических лиц, а также наложен арест на 32 интернет-домена.

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