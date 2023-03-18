Meta запустила новую платную услугу: что известно

В пятницу, 17 марта, компания Meta запустила в США услугу, позволяющую пользователям Facebook и Instagram верифицировать свои аккаунты. Синюю отметку у названия профиля смогут получить все желающие, однако за нее нужно будет платить ежемесячно.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, отметку о прохождении верификации смогут получить аккаунты, проверенные государственным идентификатором. В сети услуга Meta Verified будет стоить 11,99 дол. США в месяц, а для любителей операционных систем iOS и Android – 14,99 дол.

В прошлом году социальная сеть Twitter ввела услугу Blue, позволиляющую обычным пользователям платить за отметку синего цвета, которую раньше могли получить только знаменитые личности. Нововведение привело к тому, что некоторые вводили людей в заблуждение, выдавая себя за звезд или аккаунт большого бренда. Поэтому компания немного видоизменила услугу и начала отделять обычных и известных людей, верифицировавших профили, отметками разных цветов.

Напомним, компания Zoom анонсировала появление виртуальных аватаров, которые можно будет использовать в программе видеоконференций. Они будут похожи на Memoji от Apple, то есть будут отображать движения человека в реальном времени.