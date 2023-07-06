Meta запустила новый продукт, имитирующий Twitter: как он работает

Запуск приложения состоялся на фоне новостей, что Маск и Цукерберг могут провести поединок.

Компания Meta запустила новый продукт, подключенный к приложению Instagram. Называется он Threads и напоминает своим функционалом Twitter.

Об этом сообщается на странице компании Meta.

Как отмечается, для пользователей разработчики выпустили дополнительное приложение, привязанное к Instagram. Он получил название Threads, скачать его можно через онлайн-магазины Google Play и App Store.

Сама идея Threads в обмене текстовыми сообщениями максимальна длиной в 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео до пяти минут. Само же приложение визуально напоминает Twitter: пользователи могут собирать подписчиков и даже объединять сообщения в одну линейку.

Сегодня Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине.

Скриншот Threads / Фото: Скриншот

Напомним, что Meta считает Киев частью России. Один из пользователей обнародовал скандальную переписку с поддержкой.

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