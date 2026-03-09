Метеорит над Европой: обломки пробили крыши домов, очевидцы испугались

Метеорит над Европой / © скриншот с видео

В воскресенье, 8 марта, вечером жители Базеля и обширных территорий Западной Германии стали свидетелями редкого явления — яркий метеорит пролетел по небу, оставив после себя световой след, а его обломки повредили несколько домов.

Об этом пишет издание Nau.ch.

Световая вспышка и паника

Свидетели сообщали о ярком огненном шаре, который на огромной скорости пересекал небо. Событие массово фиксировались на фото и видео, которые быстро распространились в социальных сетях.

Во многих регионах, в частности в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене, Сааре, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, люди сначала предположили, что стали свидетелями авиакатастрофы или падения космического мусора.

Последствия падения

В полиции Рейнланд-Пфальца подтвердили, что это был именно метеорит. При входе в атмосферу небесное тело сопровождалось громким звуком и в значительной степени разрушилось.

Обломки достигли земли, в частности, в регионах Гунсрюк, Айфель и городе Кобленц.

В одном из районов Кобленца фрагмент метеорита пробил крышу дома, оставив отверстие размером с ногу.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время власти и эксперты устанавливают размеры метеорита и количество упавших фрагментов. В Германии также зафиксировали многочисленные звонки в полицию от людей, которые опасались авиакатастрофы между городами Георгсмариенхютте и Оснабрюк, однако версия о самолете была быстро отброшена.

Чем отличаются метеор, метеорит и метеороид

Эксперты напоминают о разнице в терминах:

Метеороид: космический объект, пока он находится в космосе.

Метеор: световое явление («падающая звезда»), возникающее при вхождении объекта в атмосферу.

Метеорит: твердые остатки небесного тела, не полностью сгоревшие в атмосфере и достигшие поверхности Земли.

Напомним, в городе Пенарт, Великобритания, восьмилетняя Ариана Черч случайно обнаружила самый древний метеорит. Он старше планеты Земля.