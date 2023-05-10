Метеорит размером с картофель, которому миллиарды лет, пробил крышу дома женщины - фото

В городке Хоупвелл, штат Нью-Джерси, США, метеорит пробил крышу дома женщины.

Об этом сообщает CBS.

Металлический объект размером с картофелину врезался в деревянный пол в одной из спален Сьюзи Коп.

Метеорит имел размеры примерно четыре на шесть дюймов (10 на 15 см) и весил около 3 кг.

Метеорит, которому миллиарды лет, пробил крышу дома женщины / Фото: cbsnews.com

Коп сказала, что сначала подумала, что кто-то бросил камень в спальню наверху, но вскоре поняла, что это не так, и теперь планирует встретиться с астрофизиком, чтобы лучше понять, что это за объект.

"Я прикоснулась к этой штуке, потому что подумала, что это просто камень, но он был теплым", – поделилась женщина.

Сьюзи Коп / Фото: cbsnews.com

Она добавила, что благодарна за то, что никого не было в доме, когда произошел инцидент, и объяснила, что официальные лица прибыли на место происшествия после того, как она позвонила, чтобы проверить объект на случай, если он выпустил какой-то радиоактивный материал.

Метеорит имел размеры примерно 10 на 15 см и весил около 3 кг / Фото: cbsnews.com

Главный астроном Института Франклина Деррик Питтс сказал, что возраст камня может составлять от 4 до 5 миллиардов лет.

Он объяснил: "Все это время он бегал в космосе, а теперь пришел на землю и упал прямо им на колени, но то, что он действительно ударил дом, и люди смогли подобрать его, это действительно необычно. Такое случалось очень мало раз в истории".

Напомним, астрономы обнаружили две суперземли вне Солнечной системы. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.

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