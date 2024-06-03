Метеорологи прогнозируют новый климатический феномен: отдохнет ли Земля от аномальной жары

Ожидается, что Эль-Ниньо – естественное повышение температуры поверхности в восточной и центральной частях Тихого океана, сменит Ла-Нинья.

Мировые метеорологи прогнозируют новый климатический феномен, который принесет похолодание, а именно Эль-Ниньо, повлекшее скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий во всем мире, изменится на Ла-Нинья в конце 2024 года.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Эль-Ниньо – это естественное повышение температуры поверхности океана в восточной и центральной части Тихого океана, тогда как Ла-Нинья характеризуется низкими температурами океана в экваториальном регионе Тихого океана и связано с наводнениями и засухой.

Явление Ла-Нинья приведет к крупномасштабному охлаждению температуры поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями тропической атмосферной циркуляции, а именно ветров, давления и количества осадков.

В то же время возвращение в Ла-Нинья не означает, что мир ждет пауза в долгосрочном изменении климата, поскольку нагрев Земли будет продолжаться из-за парниковых газов, удерживающих тепло.

Последние девять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений даже несмотря на охлаждающее влияние многолетнего Ла-Нинья, которое длилось с 2020 года до начала 2023 года. Эль-Ниньо достиг пика в декабре 2023 года.

По словам главы делегации ВМО на сессии ООН по изменению климата в Бонне Ко Барретта, экстремальность погоды и дальше будет усиливаться из-за избытка тепла и влаги в нашей атмосфере.

Напомним, в 2024 году климатические показатели показали самый теплый март за всю историю наблюдений, как и все предыдущие десять месяцев, устанавливавшие новые рекорды жары.

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