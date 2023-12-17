"Метро Газа": израильская армия обнаружила гигантский тоннель ХАМАСа (видео)

Подземное сооружение достаточно велико, чтобы через него могли проехать небольшие транспортные средства.

Израильская армия утверждает, что обнаружила во время своего наступления в Секторе Газа самый большой тоннель, который прокопал ХАМАС — длиной более 4 км. Это подземное сооружение расположено всего в нескольких сотнях метров от территории Израиля. ЦАХАЛ заявил, что тоннель построен из железобетона и даже небольшие транспортные средства могут проехать через него.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Фотограф AFP, которому израильские солдаты позволили попасть в это подземное "метро", подтвердил, что тоннель действительно достаточно велик, чтобы через него могли проехать небольшие транспортные средства.

"Эта огромная сеть тоннелей, разделенная на несколько ответвлений, тянется более чем на четыре километра и расположена в 400 метрах от перехода Эрез между Израилем и северной частью Сектора Газа", — заявили израильские военные в воскресенье, 17 декабря, в сети X.

Израильские силы говорят, что тоннель стоил миллионы евро и сооружался годами под руководством Мохаммеда Синвара, брата Яхьи Синвара, лидера ХАМАСа.

Тоннель оборудован системой труб, электричества, вентиляции, канализации, коммуникационными сетями и рельсами. Его пол сделан из утрамбованной земли, а стены из железобетона, кроме отверстия, укрепленного металлическим цилиндром диаметром примерно в полтора сантиметра.

Израильские военные утверждают, что обнаружили большое количество оружия, готового к использованию в случае атаки ХАМАС.

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"ХАМАС постоянно и намеренно вкладывал огромные суммы денег и ресурсов в террористические туннели, имеющие одну цель: сделать возможными нападения на государство Израиль и его жителей. Эта стратегическая сеть атакующих тоннелей (...) была намеренно прокопана вблизи пункта пропуска, позволяющего жителям Газы ездить в Израиль на работу и за медицинской помощью", — сказал подполковник Ричард Хехт, израильский военный представитель.

Что известно о подземных тоннелях ХАМАСа

Лабиринт тоннелей, прозванный израильскими военными "Метро Газа", впервые был использован для обхода блокады, введенной Израилем после захвата ХАМАСом власти на территории Сектора Газа в 2007 году.

Сотни тоннелей прорыты под египетской синайской границей для транспортировки людей, товаров, оружия и боеприпасов между Газой и внешним миром.

В исследовании, опубликованном 17 октября, Институт современной войны при американской военной академии Вест-Пойнт упоминает 1300 галерей на расстоянии более 500 километров.

В начале декабря израильские военные заявили, что обнаружили более 800 спусков в тоннели, 500 из которых были разрушены.

Напомним, ранее израильские войска ошибочно идентифицировали как угрозу трех заложников, бежавших из плена ХАМАСа и открыли по ним огонь, убив их во время боев в Газе.

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