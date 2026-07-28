Метро охватил сильный пожар: более 130 пострадавших, люди спасались вслепую (видео)

Пожар в метро Барселоны

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Серьезный пожар парализовал работу метрополитена Барселоны, заставив пассажиров пробираться сквозь темные туннели по свету мобильных телефонов. Более 130 пострадавших обратились к медикам, а спасатели привлекли десятки спецмашин для ликвидации огня.

Об этом пишет ARA.

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Пожар на контактной сети первой линии (L1) метро Барселоны, произошедший 27 июля после обеда, привел к эвакуации станций Clot и Glòries. Также спасателям пришлось выводить пассажиров из поезда, остановившегося на станции Clot, где расположен узел пригородных поездов Rodalies. Из-за чрезвычайной ситуации движение метро на этом участке, где пересекаются линии L1 и L2, было временно приостановлено.

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Пассажиры рассказали, что густой дым почти полностью закрыл видимость, поэтому людям пришлось освещать себе путь по туннелю с помощью фонариков на мобильных телефонах.

Уже 28 июля компания Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) сообщила о полном возобновлении работы метро. Утром поезда снова курсировали в обычном режиме.

Причина пожара в метро

Генеральный директор TMB Ксавье Флорес сообщил, что основной версией причин пожара сейчас считают возгорание облицовки тоннеля после его обрушения. В то же время технические специалисты еще устанавливают, что произошло раньше: вспыхнула и обрушилась ли сначала облицовка, или она сначала упала, а уже потом загорелась после контакта с контактной сетью.

Во время инцидента пассажиры самостоятельно открыли аварийные двери вагона, после чего вышли на пути и прошли около 200 м до платформы, где их уже ждали работники Службы медицинской помощи.

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«Я находился в вагоне метро, когда поезд внезапно остановился в тоннеле. Чувствовался запах дыма, и мы увидели, как он начал проникать в вагон», — рассказал один из пассажиров.

Пострадавшие из-за пожара в метро

На место происшествия Служба медицинской помощи направила 19 автомобилей «скорой». Медики осмотрели 136 человек. Части пострадавшим, которые надышались дымом, предоставили кислородные маски, а остальные после обследования смогли вернуться домой.

По информации медиков, 129 человек получили легкие травмы, еще семеро находились в состоянии средней тяжести. Всего в больницы и центры неотложной помощи в Барселоне доставили 39 пострадавших.

Пожар произошел около 17:45. Из-за чрезвычайной ситуации в службу экстренной помощи 112 поступило более 100 обращений от граждан.

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К тушению огня привлекли 22 подразделения пожарной службы Барселоны. По словам главного технического специалиста службы Себастья Массагера, спасатели работали одновременно с обоих входов в метро. После ликвидации пожара тоннель проветрили, а затем приступили к эвакуации поврежденного вагона.

Из-за пожара были внесены временные изменения в работу линий L1 и L2. На линии L1 приостановили движение поездов между станциями Universitat и Sagrera, охватывающее центральную часть маршрута.

Для перевозки пассажиров TMB запустила временные автобусные маршруты, обеспечивавшие сообщение на закрытом участке.

Кроме того, изменили схемы движения автобусов маршрутов H12, V25, 62 и 192. Их перенаправили в районе перекрестка улицы Independence и проспекта Meridiana недалеко от станции Glòries. Некоторые автобусные остановки в этой части города во время ликвидации последствий инцидента были отменены.

Дата публикации 11:30, 28.07.26 Количество просмотров 6 Метро Барселоны охватил пожар: пострадали более 136 человек

К слову, юг Европы охвачен масштабными лесными пожарами из-за аномальной жары, что заставило эвакуировать около 30 тыс. человек во Франции и Испании. Самая сложная ситуация на юго-западе Франции, в частности, в департаменте Жиронда: страна обратилась за помощью к ЕС для получения пожарной авиации. В Испании объявлено чрезвычайное положение в мадридском регионе и провинции Авила из-за неконтролируемых очагов возгорания.

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