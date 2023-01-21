Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявила чрезвычайный концерт к годовщине войны в Украине

В память о невинных жертвах войны прозвучит "Реквием" Моцарта, а в предчувствии будущей победы — 5-я симфония Бетховена.

Первую годовщину полномасштабного вторжения российской армии в Украину Метрополитен-опера в Нью-Йорке отметит чрезвычайным концертом, который состоится 24 февраля.

Об этом сообщили на официальном сайте Met-Opera.

В память о невинных жертвах войны прозвучит "Реквием" Моцарта, а в предчувствии будущей победы — 5-я симфония Бетховена.

Генеральный менеджер знаменитого нью-йоркского заведения Питер Гелб сообщил, что также со сцены будет звучать гимн Украины и "Молитва за Украину" Валентина Сильвестрова.

Классические произведения исполнит оркестр под руководством канадского дирижера Янника Незе-Сегена.

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В концерте примут участие украинские артисты – тенор Дмитрий Попов и баритон Владислав Буяльский.

В прошлом году Манхэттенский оперный театр провел концерт для сбора средств для жертв войны в Украине и объявил, что временно прекращает сотрудничество с артистами или учреждениями, поддерживающими президента Владимира Путина, в ответ на вторжение России в Украину.

Напомним, в конце прошлого года в Харькове был переименован академический российский драматический театр имени Александра Пушкина.

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