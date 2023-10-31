Между ЦАХАЛом и "Хезболлой" произошли десятки столкновений: террористы готовятся к затяжному конфликту

Десятки боевиков "Хезболлы" погибли за три недели военных столкновений на границе с Израилем, поэтому ливанская группировка работает над тем, чтобы уменьшить свои потери, готовясь к возможности затяжного конфликта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" потеряла около 47 бойцов во время ударов Израиля на границе Ливана после того, как ее палестинский союзник ХАМАС и Израиль вступили в войну 7 октября. Это примерно пятая часть убитых в полномасштабной войне между Хезболлой и Израилем.

Большинство ливанских бойцов погибли во время ударов ЦАХАЛа беспилотниками.

"Хезболла" также впервые показала свои ракетные возможности, объявив в воскресенье о якобы сбитии израильского беспилотника.

Израильские военные не прокомментировали воскресный инцидент с дроном. Но в субботу Израиль заявил, что остановил ракету "земля-воздух", выпущенную из Ливана по одному из его беспилотников, и что тот ответил ударом по стартовой площадке.

Один из источников, знакомый с "Хезболлой", сообщил Reuters, что использование зенитных ракет было одним из нескольких шагов мусульманской шиитской группировки, чтобы уменьшить свои потери и противостоять израильским беспилотникам.

С начала войны ХАМАСа против Израиля атаки "Хезболлы" были настроены на сдерживание столкновений в пограничной зоне, даже если она указывала на готовность к полной войне, если это необходимо, говорят источники, знакомые с ее мнением.

Израиль, ведущий войну в Секторе Газы, заявил, что не заинтересован в конфликте на своей северной границе с Ливаном, где, по его словам, в настоящее время были убиты семь его солдат.

"Надеюсь, мы сможем сохранить тишину на этом фронте", — сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант на брифинге, добавив, что он считает, что мощные силы обороны Израиля и их действия в Газе по-прежнему сдерживали "Хезболлу".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль опустошит Ливан, если начнется война.

"Хезболла", один из сильнейших союзников Ирана, давно заявляла, что с 2006 года расширила свой арсенал, и предупреждала Израиль, что ее силы представляют большую угрозу, чем раньше. По их словам, у них на вооружении беспилотники и ракеты, которые могут поражать всю территорию Израиля.

Тем не менее, "Хезболла" воздерживается от ракетных обстрелов, которые могут пролететь глубоко на территорию Израиля, что может спровоцировать эскалацию.

Телеканал "Хезболлы" Аль-Манар регулярно воспроизводит кадры последних столкновений, показывая, как он говорит, удары по израильским военным объектам и позициям, видимым за границей.

Столкновения между Израилем и "Хезболлой" в целом остаются ограниченными в узкой полосе, которая проходит вдоль границы, как правило, в пределах трех-четырех километров от границы.

Однако израильские обстрелы в последние дни расширились, сообщают источники в Ливане. Они рассказали об ударе в субботу по Джабаль-Сафи, горной местности, лежащей примерно в 25 км от границы.

Хезболла потеряла 263 бойца в войне в 2006 году, когда Израиль нанес удары по всему Ливану во время конфликта, продолжавшегося более месяца.

Напомним, трое резервистов Армии обороны Израиля, выполняющих миссию на границе с Ливаном, рассказали о первых днях войны и за что воюют.

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