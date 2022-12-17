Между двумя африканскими странами обостряется конфликт из-за российских наемников из ЧВК "Вагнера"

Премьер-министр Буркина-Фасо не исключает пересмотра отношений своей страны с Россией из-за действий частной армии наемников Евгения Пригожина.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо обвинил соседнюю страну Буркина-Фасо в использовании наемников из российской частной военной компании "Вагнера", которую содержит близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин.

Об этом сообщает в субботу, 17 декабря, TRT World.

"Буркина-Фасо заключила договоренность о том, чтобы совместно с Мали использовать силы "Вагнера", — сказал Акуфо-Аддо.

Власти Буркина-Фасо пока никак не отреагировали на эти заявления.

Несколько стран ранее выступили с обвинениями в адрес Мали в использовании услуг российских наемников частной военной компании "Вагнера", которую содержиет близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тембела заявлял, что не исключает по этому поводу пересмотра отношений своей страны с Россией.

“Я думаю, как оплата за их услуги был выделен минеральный рудник на юге Буркина-Фасо. Нас в Гане очень беспокоит то, что они действуют на нашей северной границе", — сказал Акуфо-Аддо, встречаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен, комментируя обвинения Ганы в отношении Буркина-Фасо, напомнил о крайне негативном отношении США к деятельности ЧВК "Вагнера".

"Везде, где мы сталкивались с деятельностью "Вагнера", страны оказывались более слабыми, бедными, незащищенными и менее независимыми. Это общая закономерность”, — сказал Блинкен во время пресс-конференции на закрытии трехдневного саммита в Вашингтоне, посвященного проблемам Африки.

Он добавил, что в ходе саммита услышал, что партнеры США в Африке «не хотят, чтобы их ресурсы эксплуатировались, не хотят, чтобы права человека в их странах нарушались.

“Они не хотят, чтобы было подорвано управление страной, и, наконец, они против "Вагнера", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, ранее в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) кто-то попытался убить Дмитрия Сытого, главу "Русского дома", связываемого с ЧВК "Вагнера".

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