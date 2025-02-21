Между двумя странами НАТО снова оборвался подводный кабель: что известно

Недавно в Балтийском море у шведского острова Готланд оборвался подводный кабель, соединяющий Финляндию с Германией.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Шведские правоохранители сейчас ведут расследование, однако никакой конкретной информации о причинах повреждения пока не предоставлено.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заверил, что "правительство постоянно информируют соответствующие органы, которые расследуют то, что произошло".

Как сообщает шведский телеканал SVT News, подводный кабель соединяет Финляндию и Германию. Финская компания Cinia, владелец кабеля, сообщила, что это уже третий инцидент за короткий период. Однако в компании заверили, что повреждение не повлияет на коммуникации.

Шведская береговая охрана, как сообщает Reuters, направила судно для проведения расследования на место происшествия вблизи острова Готланд. Между тем, сообщение Bloomberg свидетельствует, что поврежденная линия продолжает работать бесперебойно.

"Скорее всего, на высокоскоростной линии C-Lion1 Финляндия-Германия есть царапина, но передача данных по кабелю продолжается бесперебойно", — говорится в материале.

Шведская полиция начала расследование по подозрению в саботаже, чтобы выяснить причины повреждения кабеля и определить, являются ли эти повреждения новыми или уже были раньше. На данный момент подозреваемых нет.

"Вызывает большое беспокойство количество инцидентов, произошедших за последние месяцы в нашей критически важной подводной инфраструктуре. Эти инциденты могут нарушить предоставление жизненно важных услуг нашему обществу, таких как связь и передача электроэнергии, а также представляют значительный риск для безопасности", — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Напомним, издание Politico отмечало, что ЕС готовится к операции по захвату российских танкеров в Балтийском море.

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