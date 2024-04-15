Между Ираном и Израилем будет дистанционная война: эксперт назвал последствия для Украины

В частности, Иран будет вынужден сократить поставки дронов в РФ, что снизит интенсивность и массовость атак по Украине.

Комбинированная атака Ирана по Израилю может начать эру дистанционной войны между двумя странами. На нынешнем этапе события на Ближнем Востоке оказывают влияние и на Украину, в частности, отвлекают внимание от войны, ускоряют рассмотрение помощи, но вряд ли с перспективой выгодного для Киева результата.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Атака Ирана на Израиль

Массированный удар Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля стал ответом Тегерана на ликвидацию в здании иранского консульства в Дамаске бригадного генерала Мохаммада Резы Захеди, старшего командующего сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и семи других офицеров КСИР.

Эту атаку Иран готовил почти две недели, применив во время нее хорошо знакомую украинцам тактику, как у РФ – применение комбинированной номенклатуры средств поражения, несколько волн ударов, чтобы разрядить системы ПВО противника и повысить эффективность поражений.

"Впрочем, долговременная подготовка, даже превратившаяся в повод для насмешки над Ираном, и массовый характер использованных средств не принесла какого-то чрезмерно высокого результата… И, мягко говоря, даже посредственного. Но этот удар не останется без ответа со стороны Израиля", – считает Коваленко.

Он обратил внимание, что в сложившейся ситуации возникает очень сложная репутационная дилемма. Когда в Дамаске ликвидировали Мохаммада Резу Захеди и его приближенных, Иран просто не мог не ответить на это. А угрозы Тегерана отомстить начали превращаться в мемы как "последнее китайское предупреждение".

В то же время в Тегеране прекрасно понимали, что на его удар-месть будет ответ, на который он должен будет ответить. И на этот ответ тоже должен быть ответ, то есть выходит замкнутый круг. Что будет дальше?

Дистанционная война между Ираном и Израилем

Коваленко отметил, что Иран не сможет организовать сухопутную операцию против Израиля, ведь у этих стран нет общей границы, их разделяют Ирак и Иордания.

"С другой стороны, оставаться одной из сторон "ни при чем" – просто невозможно. И в ход идут дистанционные средства поражения – дроны-камикадзе и ракеты", – указал обозреватель.

Иран сделал первый шаг к конфронтации этого типа. Тегеран сдержал паузу почти в две недели, готовясь к удару, который имел очень посредственный эффект. Хотя страна применила практически идентичную российской тактику ударов по Израилю, но гораздо более мощную по количеству средств поражения, КПД был минимален, считает эксперт.

"И хотя командующий КСИР генерал Хосейн Салами сказал, что операция прошла успешно, но его заявления следует расценивать аналогично как очередную сведеку от "говорящей головы" МО РФ Конашенкова. Результат для Ирана плачевный — практически все ракеты были сбиты и только единицы из сотен средств поражения достигли сомнительных целей", – говорится в материале.

Коваленко убежден, что ответ Израиля непременно будет и – гораздо более результативным, чем атака Ирана. Речь идет о столбах огня и систематической детонации. Если бы Израиль не ответил, это было бы очередным роковым решением в ряду аналогичных и очень схожих в истории страны за последние 30 лет. В результате они привели к резне 7 октября 2023 года и ракетному террору 14 апреля 2024 года.

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"В ответ на этот удар Иран аналогично через две недели или через месяц, но должен будет ответить. И таким образом мы станем с вами свидетелями начала дистанционной войны", – считает военно-политический обозреватель.

Он убежден, что Израиль после этого не высадит в Иране десант и не приступит к наземной операции. Основным инструментом влияния стран друг на друга может стать обмен взаимными ударами в зависимости от наличия соответствующих инструментариев.

Влияние конфликта Ирана и Израиля на Украину

Конфликт Ирана и Израиля, безусловно, повлияет на международную повестку дня. По мнению Коваленко, речь идет прежде всего о негативном влиянии для Украины, ведь некоторое время внимание мира будет приковано именно к этому конфликту.

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"Крайне настораживают возникшие намерения Конгресса для обсуждения помощи Израилю. Настораживают тем, что помощь Израилю, которая идет единым пакетом с Украиной и Тайванем, может быть предложена отдельно", – отмечается в статье.

С прошлого года республиканцы находятся под серьезным давлением израильского лобби, но не отказываются от своих позиций якобы по политическим причинам. С другой стороны, смотря на связи ряда сегодняшних конгрессменов, странноватым образом всплывает некий русский след.

По мнению обозревателя, после иранской атаки республиканцы не только попытаются протолкнуть отдельный проект о поддержке Израиля, но и при сопротивлении со стороны демократов, снова начнут использовать их позицию против них самих. Если же этот отдельный проект помощи будет утвержден, Украина и Тайвань окажутся без внимания до выборов в США и инаугурации президента.

Коваленко не исключает вариант, что республиканцы могут согласиться полностью пропустить пакет помощи, но с условием предоставления Украине поддержки в кредит. Это Киеву тоже не выгодно и обременительно.

"Вероятность того, что помощь пройдет в полном объеме для Израиля, Украины и Тайваня без всяких поправок и дополнительных условий, крайне мала. Но если так случится, это будет тотальное фиаско России, которое спровоцировали действия ее партнера — Ирана", — обращает внимание эксперт.

Он также выразил мнение, что в случае затяжной дистанционной войны значительно снизится военно-техническое сотрудничество Ирана и России. Тегерану потребуется постоянный ресурс для террора против Израиля, и наиболее ходовым, самым дешевым средством являются дроны-камикадзе.

Количество примененных Ираном беспилотников и ракет в ночь на 14 апреля было недостаточным для прорыва ПВО Израиля. Следовательно, потенциал удара, не говоря уже о тактике, должен быть другим.

Коваленко указал, что Иран просто не сможет не отвечать на удары Израиля, а Израиль – на иранские. В этом случае Тегеран сосредоточит свой ВПК именно на этих нуждах. Это сократит или совсем минимизирует поставки дронов в Россию, что сократит интенсивность и массовость атак по Украине.

Выводы

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Военно-политический обозреватель пришел к выводу, что комбинированный удар Ирана по Израилю может начать эпоху дистанционной войны между странами. Все зависит только от того, ответит ли на этот удар Израиль, и пойдет ли на ответный ответ Иран.

"Но даже на нынешнем этапе противостояния события на Ближнем Востоке оказывают влияние на Украину. В частности, они ситуативно, но отвлекают внимание от вторжения России в Украину, ускоряют процессы рассмотрения проекта финансовой помощи Израилю, Украине и Тайваню, но пока в неопределенной форме и вряд ли с перспективой выгодного для нас итогового решения", – говорится в статье.

Однако есть и польза для Украины в этом противостоянии: в случае затяжного характера конфликта возможно снижение поставок из Ирана в РФ определенной номенклатуры вооружений, например дронов Shahed-136.

В информационном смысле важно, что, показав свою агрессивную сущность, Иран побуждал к обсуждению темы союзников стран-изгоев и даже проблематики формирования оси зла.

"О России все чаще говорят как об основном спонсоре Ирана, КНДР, Сирии и других деспотических и террористических режимов или как об архитекторе той же оси зла. И для нас это важно, поскольку понимания реальной роли России в становлении Ирана и КНДР у многих в мире просто не было", – резюмируется в материале.

Напомним, по информации американского издания ABC News, после атаки Ирана на Израиль в США произошел сдвиг по поводу помощи Украине.

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