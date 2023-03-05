Между Польшей и Германией растет напряжение из-за военной помощи Украине — Bloomberg

Польское правительство считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание своей помощи Украине, чем на фактическом предоставлении Киеву того, что ему нужно.

На фоне войны на Украине напряженность между Германией и Польшей растет.

Об этом пишет Bloomberg.

Споры Варшавы и Берлина из-за поставок оружия Украине вышли на новый уровень. Издание информирует, что польские лидеры не упускают возможности обвинить Берлин. В частности, критика звучала из-за промедления с отправкой танков на фронт, что вызвало угрозу передачи бронетехники немецкого производства без одобрения Берлина.

Впоследствии, когда Германия согласилась на отправку танков Leopard, поляки пытались выполнить обязательства и прислать свои собственные более старые модели Leopard. Польша же обвинила Германию в том, что она не послала запчасти.

"Главная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставить не только танки, но и запчасти", — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, польское правительство считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание своей помощи Украине, чем на фактическом предоставлении Киеву того, что ему нужно. Например, посол Германии резко ответил в Twitter на комментарии министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что энергетическая политика Германии присылает Москве миллиарды.

"Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводила Москве в обмен на российские энергоносители?" – спросил в сообщении посол Томас Беггер. Главный советник Дуды по вопросам внешней политики Марчин Пшидач сказал, что имел "длинный разговор" с послом по поводу таких комментариев.

При этом правительство Шольца убеждено, что напряжение спадет после завершения выборов в стране.

Впрочем, Германия пытается атаковать Польшу в ответ. В Берлине говорят, что Польша пытается привести устаревшее оборудование в форму для передачи Украине. Издание отмечает, что Польша могла доставить Украине первые четыре танка Leopard 2 во время визита премьер-министра Матеуша Моравецкого в Киев, чтобы превзойти Берлин. Это, несмотря на то, что Варшава жалуется, что развертыванию может помешать отсутствие запчастей.

В Германии говорят, что подобные жалобы должны быть направлены для производителей оружия. Поскольку на их складах больше нет A4, у немецких военных нет таких запчастей. Но Дуда отметил, что проблема тянется еще с 2015 года.

Несмотря на жалобы по танкам и оружию, официальные лица в Берлине утверждают, что другие двусторонние сферы работают более слаженно. Так, например, один высокопоставленный чиновник отметил прочное сотрудничество в отношении противоракетной системы Patriot, которую Германия подарила Польше для поддержки ПВО.

Напомним, Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны России.

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