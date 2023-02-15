Между Путиным и Байденом будет баттл на высшем уровне: Пионтковский объяснил, почему лидер США едет в Польшу

Президент США Джозеф Байден приедет в Польшу, чтобы сделать серьезное заявление и выразить поддержку Украине в те дни, когда свое обращение планирует сделать и президент России Владимир Путин.

Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил "24 каналу".

Он обратил внимание на то, что западные партнеры Украины убеждены в ее возможностях в ближайшие недели пойти в контрнаступление. Так, за последние дни очень изменилась тональность выступления западных чиновников о ходе и перспективе украинских военных операций.

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"И Столтенберг, и Остин, и представители Белого дома заявили о подготовке украинского наступления, причем не через два месяца, как мы все ожидали еще неделю назад, а в ближайшее время", – сказал Пионтковский.

Он также напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин заявлял о необходимости срочно обеспечить военными поставкам весеннее наступление Украины, которое начнется в ближайшие недели.

"Конечно, визит Байдена двухдневный на фронт фактически… Байден едет на фронт для встречи со своим боевым союзником Зеленским. Он едет, конечно, для того, чтобы сделать очень серьезное заявление. Неслучайно он будет находиться там два дня – 21 и 22-го, когда Путин сначала будет зачитывать свое обращение (перед Федеральным собранием – ред.), и на 22 февраля он их снова собирает принять какие-то законы. В то же время, Байден будет по ту сторону фронта и будет делать свои заявления. Будет такой батл на высшем уровне между Байденом и Путиным", – объяснил российский оппозиционер.

Он убежден, что это свидетельство совершенно другой решимости Запада. Пионтковский считает, что у западных политиков возник новый подход к войне в Украине и новое оценивание возможности нанести сокрушительный удар оккупантам.

Напомним, 10 февраля в Белом доме подтвердили, что Байден посетит Польшу с рабочим визитом в период с 20 по 22 февраля. Президент США встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой для обсуждения двустороннего сотрудничества и коллективной помощи Украине.

15 февраля польские СМИ со ссылкой на представителей украинских властей сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом в те дни, когда туда прибудет Байден.

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