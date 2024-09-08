Между Путиным и Лукашенко назревает конфликт из-за российских дронов в Беларуси

Из-за распоряжения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сбивать в воздушном пространстве Беларуси беспилотники, чьи бы они ни были, может вызвать резкую реакцию его российского коллеги Владимира Путина.

Такое мнение высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко в комментарии "24 канала".

По его словам, между Путиным и Лукашенко уже происходят тактические конфликты. Прежде хозяин Кремля недоволен тем, что Беларусь отвела часть войск от границы с Украиной.

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Латушко отметил, что в ответ на это Москва поставила Беларуси ультиматум: нефть по предоплате. Кроме этого, министерство обороны России, сделавшее запрос на вооружение в Беларуси, отказывается за него платить, пока Лукашенко не вернет войска к границам с Украиной.

Сбитие российских дронов в воздушном пространстве Беларуси может спровоцировать Путина на еще более жесткие меры.

Путин может сказать, что тогда не будет белорусского молока и мяса в российских магазинах, будет нефть по предоплате и поднятие цен на газ. Сейчас они [Путин и Лукашенко] перетягивают канат друг на друга, проверяя, кто выдержит”, – объяснил белорусский оппозиционер.

Кроме того, Латушко подчеркнул, что из-за российских дронов, которые залетают на территорию Беларуси, белорусам следует искать укрытие, поскольку обломки сбитых беспилотников тоже могут нанести вред.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение сбивать российские "Шахеды", входящие в воздушное пространство РБ.

Лукашенко растерян! Дроны уже в Беларуси!

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