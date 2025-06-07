Между разведками России и Китая обостряется противостояние, несмотря на публичные заверения в дружбе Путина и Си

Президент России Владимир Путин с китайским лидером Си Цзиньпином / © Associated Press

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Несмотря на декларации о «безграничном партнерстве», российская ФСБ считает Китай серьезной угрозой для безопасности страны. В распоряжении журналистов оказался секретный документ, разоблачающий глубокие подозрения Москвы к Пекину.

Об этом пишет The New York Times.

Публично Кремль и Пекин заявляют о «золотой эре» сотрудничества. Но за закрытыми дверями в Лубянке — штаб-квартире ФСБ — китайские спецслужбы фигурируют не иначе как «враг».

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Согласно тайному внутреннему документу ФСБ, полученному журналистами New York Times, китайские разведчики активно пытаются вербовать российских ученых, чиновников и журналистов, а также получить доступ к чувствительным военным технологиям РФ. В частности, внимание Пекина привлекает опыт РФ в войне против Украины — особенно по использованию западного оружия и дронов.

«Энтента-4»: план ФСБ против Китая

За три дня до вторжения в Украину, в феврале 2022 года, ФСБ утвердила новую контрразведывательную программу под названием «Энтента-4». Хоть название и ироничное, суть ее крайне серьезная — борьба с китайским шпионажем на территории РФ.

В документе, который, предположительно, датирован концом 2023 — началом 2024 года, отмечается:

Китайские агенты активно действуют в Москве и регионах

Китай использует научные учреждения и горные компании как прикрытие для шпионажа, в частности в Арктике.

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В РФ следят за пользователями китайского мессенджера WeChat, собирая и анализируя данные.

Китай охотится на секреты войны и территории

изучает методы ведения войны России, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Западом.

интересуется военными дронами, технологиями аэроэластики и даже советскими проектами типа экранопланов.

пытается влиять на мнение в Дальневосточном регионе РФ, популяризируя версии об исторической принадлежности части российских территорий к Китаю.

В документе упоминается, что в 2023 году Китай обнародовал официальную карту, где для российских городов использованы их исторические китайские названия.

Арктика, Центральная Азия и Африка — новые зоны напряжения

Китай, как отмечается в отчете, расширяет влияние в Центральной Азии и пытается усилить присутствие в Арктике, используя климатические изменения и экономическую слабость России.

Особенно обеспокоены в ФСБ тем, что Китай участвует в проектах на севере РФ, в частности заменяет западные компании в разработках Арктического шельфа. Китайские фирмы также, вероятно, изучают опыт ЧВК «Вагнер» для создания собственных сил в странах Азии и Африки.

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Невидимая война союзников

Несмотря на все это, в документе неоднократно подчеркивается: любые действия против Китая должны быть крайне осторожными. Разведчики должны избегать публичных упоминаний о китайских спецслужбах как о «враге» — чтобы не навредить «стратегическому партнерству».

Эта утечка демонстрирует глубокий раскол между политическим руководством РФ, которое стремится к тесному союзу с Китаем, и российскими спецслужбами, которые не доверяют Пекину.

«Вы имеете политиков, которые поддерживают сближение с Китаем, и силовиков, которые глубоко этому сопротивляются», — отметил аналитик российских спецслужб Андрей Солдатов.

Напомним, в Китае заявили, что придерживаются «четкой и последовательной» позиции относительно полномасштабной войны России против Украины и призывает к ее деэскалации

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