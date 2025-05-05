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По результатам подсчета 100% бюллетеней, с 40,96% голосов лидирует 38-летний Джордже Симион — поклонник Дональда Трампа и глава пророссийской ультраправой партии «Альянс за единство румын» (AUR), которая является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте2 по результатам 2 по результатам. Вторым финишировал независимый проукраинский и прозападный кандидат, 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан из 20,99% голосов.

На третьем месте 65-летний бывший сенатор Крин Антонеску от руководящей коалиции с 20,13%. Он не проходит во второй тур, который состоится 18 мая. Поэтому премьер Румынии Марчел Чолаку уже рассматривает свою возможную отставку и даже призывает к выходу из коалиции, пока в Социал-демократической партии требуют отставки всего руководства и созыва внеочередного съезда для переформатирования политсилы. Однако если партии руководящей коалиции не объединятся вокруг мэра Бухареста Никушора Дана, президентом Румынии может стать пророссийский Джордже Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову за его неоднократные территориальные претензии к обеим странам.

Так что ждать от второго тура президентских выборов, и почему так много румын, учитывая диаспору, голосуют за пророссийских ультраправых политиков? Читайте в материале ТСН.ua.

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Политический кризис: почему румыны разочаровались во власти

Наверное, стоит начать с ответа на вопрос, почему в воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялся именно второй тур президентских выборов? Ибо результаты «первого», 24 ноября 2024 года, Конституционный суд Румынии аннулировал в декабре того же года. Наибольшее количество голосов тогда получил ультраправый Келин Джорджеску, не являясь кандидатом ни одной из партий. Его называли TikTok-кандидатом. Он приобрел огромную популярность среди румын, не доверяющих традиционным СМИ, именно в соцсетях, в основном в китайском TikTok.

Сам Джорджеску официально декларировал нулевые расходы на TikTok-кампанию. Однако многочисленные расследования указывали, что ниточки тянутся к иностранным государствам, в частности, к России. Спецслужбы Румынии установили, что пророссийская кампания использовала Telegram для вербовки тысяч пользователей TikTok для продвижения Келина Джорджеску, который не только против дальнейшей поддержки Украины и продвигал пророссийские месседжи, но и является ценителем конспирологических теорий. В марте этого года сначала ЦИК, а затем и Конституционный суд Румынии запретили Джорджеску участвовать в выборах.

Однако еще в январе, до финального решения о запрете баллотироваться, AUR заявила, что поддерживает Джорджеску, а Симион обещал не баллотироваться. Итак, вполне логично, что электорат Джорджеску проголосовал за Симиона, который также баллотировался в президенты 24 ноября 2024 года. Победитель первого тура 4 мая 2025 года Джордж Симион уже пообещал Келину Джорджеску руководящий пост в случае своей победы на выборах. И это еще один неутешительный для Украины колокольчик. По конституции Румынии, президент имеет большое влияние на внешнюю политику и оборону. Как предполагают эксперты, помощь Украине со стороны Румынии с высокой долей вероятности будет остановлена в случае победы Симиона.

Однако, сугубо с юридической и точки зрения законности, а не политики, Келин Джорджеску будет крайне трудно получить хоть какую-то должность, например премьерскую, без проведения в стране досрочных парламентских выборов. А это сейчас очень сложно спрогнозировать, потому что очередные парламентские в Румынии уже прошли 1 декабря 2024 года. Проевропейское коалиционное правительство по их результатам выглядит следующим образом: левые Социал-демократы (PSD), правоцентристские Либералы (PNL), Венгерский демократический союз (UDMR) и депутаты от этнических меньшинств. У этой коалиции большинство в Сенате, а в Палате депутатов ей приходится заручаться поддержкой законодателей, представляющих 19 этнических групп.

Формирование проевропейского большинства происходило на фоне острого политического кризиса в стране и многотысячных протестов из-за отмены результатов первого тура президентских выборов, в которых впервые со времен свержения режима Чаушеску 36 лет назад больше всего голосов принял праворадикальный и антизападный политик. В ноябрьских выборах принимал участие и действующий премьер Румынии Марчел Чолаку, финишировав третьим из 19,15% голосов. Однако, сформировавшие коалицию партии все равно выдвинули его на премьера, проигнорировав запрос общества.

Эксперты, аналитики и социологи уже давно фиксируют усталость румынского общества от продемократических партий, долгие годы олицетворявших власть. Поэтому вполне логичным шагом было бы выдвижение во «втором» первом туре президентских выборов 4 мая нового прогрессивного политика. Однако от власти баллотировался 65-летний бывший сенатор Крин Антонеску. И снова кандидат от руководящей коалиции финишировал только третьим. Даже подавляющее большинство диаспор проголосовало за Симиона. И, судя по комментариям самого Антонеску, выбор его кандидатуры провластными партиями не был удачным решением.

«Вы, вероятно, хотите услышать от меня, кого поддержать во втором туре. Я не знаю, что сделает коалиция, я не являлся ее членом. Я представил программу, некоторые идеи, некоторые люди проголосовали за меня, я призываю их самостоятельно решить, с кем из кандидатов совместные идеи, которые я представил», — заявил Антонеску.

Чего ждать Украине: военной помощи не будет

Все помнят, как в своем скандальном выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Венс упрекнул Европу в недемократичности, апеллируя к кейсу аннулированных результатов первого тура президентских выборов в Румынии в ноябре прошлого года, поддержав Келина Джорджеску. Впоследствии его также поддержал Илон Маск, вмешивавшийся и в парламентские выборы в Германии. Однако впоследствии команда Трампа в своих заявлениях больше не упоминала ни о Румынии, ни об отдельных кандидатах на президентских выборах в этой стране.

Однако, в отличие от Келина Джорджеску, который публично призывал к разделу «вымышленного государства Украины между Румынией, Россией, Венгрией и Польшей», Джордж Симион был более осторожным в своих высказываниях, хотя и поддерживал идею восстановления «исторических границ» Румынии и является сторонником объединения Молдовы. Он также постоянно повторял, что «на одной волне с Дональдом Трампом и Джорджей Мэлони», не является либералом, а при его президентстве в Румынии не будет однополых браков. В то же время, Симион не поддерживает предоставление военной помощи Украине, аргументируя это тем, что Румынию таким образом втягивают в войну, хотя и называет Путина военным преступником.

В противоположность мэр Бухареста Никушор Дан имеет четкую и последовательную проукраинскую позицию. Он неоднократно подчеркивал, что Украина имеет стратегическое значение для Румынии, в том числе из-за своих тесных отношений с Молдовой. Вместе с этим, Дан против отправки румынских миротворцев или контингента в Украину, предпочитая продолжать военную поддержку Киева. К тому же, в отличие от Симиона, Дан никогда не подвергал сомнению членство Румынии в ЕС и НАТО, оставаясь сторонником проевропейского и проатлантического курса.

Среди всех стран-членов ЕС Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной. За эти годы полномасштабного вторжения ее воздушное пространство не раз нарушали российские ракеты и «шахеды». Румыния играет ключевую роль в украинском экспорте с/х продукции. В конце 2023 г. украинский премьер Денис Шмигаль заявлял, что до 60% украинского зерна идет на экспорт именно через Румынию, а по объемам двусторонней торговли Румыния для Украины тогда вышла на третье место. Однако уже по результатам 2024 года товарооборот между нашими странами упал на 35,9% по сравнению с 2023 годом.

В то же время, Румыния остается стратегическим партнером и ключевой страной в регионе не только для Украины, но и для ЕС и НАТО. В Румынии есть несколько натовских баз, возглавляемых США и Францией, где, в частности, базируются системы ПРО Aegis Ashore, являющиеся частью противоракетной обороны европейских стран-членов НАТО. Одна из баз в Румынии НАТО сейчас модернизируется в одну из крупнейших авиабаз в Европе. К тому же база в Фетеште является центром подготовки пилотов F-16 для самой Румынии, других стран-членов НАТО, а также для Украины. Именно поэтому Россия вкладывает столь много ресурсов в дестабилизацию политической ситуации в Румынии.