Между Словакией и Венгрией возник дипломатический скандал из-за слов министра об Украине

Глава МИД Словакии заявил, что Венгрия имела бы территориальные претензии к его стране, если бы Путин захватил Украину.

Между Словакией и Венгрией возник дипломатический скандал после слов министра иностранных дел Словакии Растислава Качера о возможных территориальных требованиях Будапешта.

Об этом сообщает "Польское радио".

Так, в одном из интервью Качер заявил, что Венгрия имела бы территориальные претензии к Словакии, если бы Путин добился успеха и захватил Украину.

Венгерская сторона была возмущена таким заявлением. Сначала заместитель министра иностранных дел Тамаш Менцер Венгрии подверг критике Качера. Позже словацкого посла в Будапеште вызвали в МИД Венгрии для объяснений.

Два депутата словацкого парламента призвали Качера извиниться перед Венгрией.

В свою очередь глава МИД Словакии заявил, что не собирается извиняться. Он объяснил, что критиковал не венгров, а политику нынешнего правительства Виктора Орбана.

"Я ни перед кем не буду извиняться за защиту интересов моей страны. У меня есть венгерские корни, я пять лет прожил в Венгрии, мне нравятся венгры. Это не конфликт народов. Это критика конкретной политики", – сказал глава словацкого МИД, добавив , что Орбан – это "троянский конь интересов Путина в Европе".

Отмечается, что ранее Качер уже высказывал критику в адрес венгерского правительства по поводу Украины.

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС европейские лидеры встретили главу государства аплодисментами и только Орбан стоял без улыбки и не аплодировал.

После такого конфуза в Венгрии успели заверить, что Будапешт принадлежит "лагерю мира" и опубликовали фото, на котором Орбан и Зеленский пожимают друг другу руки в кулуарах заседания Евросовета 9 февраля.

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