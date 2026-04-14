Между Трампом и Мелони возникла публичная ссора из-за Папы: детали конфликта

Джорджа Мэлони и Дональд Трамп / © Getty Images

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт после ее заявлений в поддержку Папы Римского Лева XIV.

Мелони раскритиковала высказывания Трампа по поводу понтифика, назвав их неприемлемыми.

«Заявления, особенно в адрес Папы Римского, были неприемлемы. Я выражаю и продолжаю выражать свою солидарность с Папой», — заявила она.

В ответ Трамп в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera подверг резкой критике и саму Мелони.

«Это она неприемлема, потому что ей безразлично, будет ли Иран иметь ядерное оружие и сможет ли он уничтожить Италию за две минуты», — сказал он.

Президент США также упрекнул Мелони в отказе поддерживать военные действия США против Ирана.

«Вам нравится, что ваш лидер ничего не делает, чтобы обеспечить страну энергией? Я не могу этого представить. Я в шоке. Я думал, у нее есть мужество, но ошибался», — заявил Трамп.

Он добавил, что уже долгое время не общается с Мелони, поскольку, по его словам, она не хочет помогать США в вопросах НАТО и сдерживания ядерной угрозы.

Конфликт с понтификом — что известно

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию понтифика по поводу войны с Ираном. По его словам, Папа «плохо влияет на внешнюю политику».

«Мне не нравится Папа, который говорит, что иметь ядерное оружие — это нормально… Он считает, что мы не должны жестко действовать против страны, которая хочет получить ядерное оружие, чтобы взорвать весь мир», — сказал Трамп журналистам, добавив, что не является сторонником Папы Льва.

Папа Римский Лев XIV ответил на критику президента США. По словам понтифика, он не намерен вступать в публичный спор с Трампом, однако не откажется от своей позиции относительно мира и диалога.