Между Трасс и Чарльзом II мог произойти конфликт – СМИ назвали причину

Журналисты предполагают, что решение Трасс, вероятно, подогреет напряжение между новым премьер-министром и новым монархом.

Между премьером Британии Лиз Трасс и Чарльзом III возникли разногласия из-за планов короля посетить конференцию ООН по изменению климата COP27.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Чарльз III, являющийся ярым защитником окружающей среды, запланировал посетить климатическую конференцию в Египте еще когда был принцем Уэльским. Он намерен выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте.

Источники издания отвергли предположение о том, что Трасс сказала королю не ехать, заверив, что дворец и правительство "совместно согласились, что могут быть более приемлемые варианты" для первого государственного визита Чарльза.

"Идея, что премьер-министр может предписывать королю, что делать – это смешно", – говорится в сообщении.

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Однако The Times сообщила, что якобы Трасс действительно выступила против этой идеи во время личной аудиенции в Букингемском дворце в сентябре. Журналисты предполагают, что решение, вероятно, подогреет напряжение между новым премьер-министром и новым монархом, хотя источник издания на Даунинг-стрит утверждает, что разговор был сердечным и "не было ссоры". Другой собеседник говорит, что король разочаруется, если не примет участие в конференции.

Отметим, что Чарльз ІІІ уже на протяжении многих дестилит выступает против загрязнения окружающей среды и климатических изменений.

27-я Конференция ООН по изменению климата, известная как COP27, продлится в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Это мог быть первый зарубежный визит Чарльза III после того, как он стал королем.

Кстати, мы рассказывали о том, почему король Чарльз и его сын принц Уильям больше не могут летать одним самолетом или вертолетом.

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