Между Восточной и Западной Европой раскол из-за неспособности обеспечить оружием Украину — Bloomberg

Восточная Европа "не простит" Западный, если Украина проиграет в войне.

Из-за неспособности вовремя отправить на помощь Украине один миллион снарядов страны Западной и Восточной Европы вошли в стадию раскола.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности.

Издание отмечает, что европейские дипломаты считают, что если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Также свидетельством раскола стала категоричная позиция ряда западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция настаивает на том, что все инвестиции должны оставаться только внутри Евросоюза, что привело к значительному замедлению военной помощи.

В свою очередь, Кипр и Греция выступают категорически против того, чтобы закупать снаряды у Турции. Восточноевропейские страны все больше видят в этом то, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации", заявил собеседник агентства.

Европейское чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, в то же время будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Также претензии стран Восточной Европы есть в Германию. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция немецких властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.

Также между странами Восточной и Западной Европы есть раскол поиска нового руководителя НАТО. Большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, однако отсутствие его коммуникации с восточноевропейскими государствами побудило к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина до конца марта получит артснаряды от ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что как изменилась позиция Запада за два года великой войны в Украине.

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