Между жизнью и смертью: Орбан рассказал, как себя чувствует Фицо после покушения

По словам Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" после покушения на него.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы молимся за премьер-министра (Роберта Фицо – ред.) и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью", – заявил Орбан общественному радио.

По словам Орбана, даже если Фицо поправится, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европарламент. Венгерский политик отметил, что выборы в Европарламент вместе с президентскими выборами в США "могут определить ход войны и мира в Европе".

"В этой ситуации нам очень бы понадобился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", — добавил Орбан.

Отметим, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 мая был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате огнестрельных ранений. Событие произошло после заседания правительства в словацком городе Гандлова. МВД заявило, что исполнитель покушения произвел пять выстрелов в Фицо. Словацкая полиция предъявила обвинение 71-летнему Юраю К.

В больнице, в которой находится словацкий премьер после полученных ранений, заявили, что состояние Фицо было "стабилизировано, но остается очень тяжелым".

Напомним, эксперт объяснил, как покушение на Фицо повлияет на европейскую политику. По мнению Сергея Герасимчука, реакция покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стала триггером для политических сил.

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