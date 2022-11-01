Международная доставка посылок: в Новой почте рассказали, что запрещено отправлять за границу

Новая почта уверенно входит в международный рынок. Уже шесть полноценных отделений было открыто в Польше. Однако, отправляя посылку за границу, следует учитывать и дополнительные правила. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.
Как рассказали в Новой почте, некоторые вещи можно отправлять через таможню, а другие – нет.
Что можно отправлять за границу: список
Вы можете без проблем класть в посылку для международной доставки следующее:
- личные вещи;
- техника;
- одежду;
- продукты питания в заводской упаковке, для которых не требуется особых условий хранения (сухофрукты, консервы, крупы) – максимум 10 кг;
- книги.
Что отправлять категорически запрещено
Ни в коем случае нельзя отправлять через таможню:
- продукты питания, требующие особых условий хранения;
- почтовые марки и деньги;
- алкоголь, табак, наркотические вещества;
- витамины и лекарства;
- краски, лаки, духи и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- товары двойного и военного назначения;
- товары животного происхождения;
- антиквариат;
- семена.
Чтобы просмотреть полный список запрещенных для отправки вещей, перейдите по ссылке.
Как отправить посылку из Польши в Украину из отделения
Пошаговая инструкция:
- Принести посылку с вещами в открытом виде, чтобы произвести описание содержимого для растаможки таможенной службой;
- Указать оператору:
- ФИО получателя на английском языке
- украинский номер телефона получателя
- электронную почту получателя
- номер почтомата или номер отделения или адрес для доставки курьером Новой почты в Украине
- Оплатить услуги доставки и упаковки, в случае необходимости.
Адрес и график работы отделений Nova Post в Польше доступны по ссылке.
Напомним, что до конца года компания планирует открыть во всех крупных польских городах отделения.
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