Международная доставка посылок: в Новой почте рассказали, что запрещено отправлять за границу

Новая почта уверенно входит в международный рынок. Уже шесть полноценных отделений было открыто в Польше. Однако, отправляя посылку за границу, следует учитывать и дополнительные правила. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказали в Новой почте, некоторые вещи можно отправлять через таможню, а другие – нет.

Что можно отправлять за границу: список

Вы можете без проблем класть в посылку для международной доставки следующее:

личные вещи;

техника;

одежду;

продукты питания в заводской упаковке, для которых не требуется особых условий хранения (сухофрукты, консервы, крупы) – максимум 10 кг;

книги.

Что отправлять категорически запрещено

Ни в коем случае нельзя отправлять через таможню:

продукты питания, требующие особых условий хранения;

почтовые марки и деньги;

алкоголь, табак, наркотические вещества;

витамины и лекарства;

краски, лаки, духи и другие легковоспламеняющиеся вещества;

товары двойного и военного назначения;

товары животного происхождения;

антиквариат;

семена.

Чтобы просмотреть полный список запрещенных для отправки вещей, перейдите по ссылке.

Как отправить посылку из Польши в Украину из отделения

Пошаговая инструкция:

Принести посылку с вещами в открытом виде, чтобы произвести описание содержимого для растаможки таможенной службой;

Указать оператору: ФИО получателя на английском языке украинский номер телефона получателя электронную почту получателя номер почтомата или номер отделения или адрес для доставки курьером Новой почты в Украине

Оплатить услуги доставки и упаковки, в случае необходимости.

Адрес и график работы отделений Nova Post в Польше доступны по ссылке.

Напомним, что до конца года компания планирует открыть во всех крупных польских городах отделения.

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