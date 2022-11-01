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Международная доставка посылок: в Новой почте рассказали, что запрещено отправлять за границу

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Международная доставка посылок: в Новой почте рассказали, что запрещено отправлять за границу

Международная доставка посылок: в Новой почте рассказали, что запрещено отправлять за границу

Новая почта уверенно входит в международный рынок. Уже шесть полноценных отделений было открыто в Польше. Однако, отправляя посылку за границу, следует учитывать и дополнительные правила. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказали в Новой почте, некоторые вещи можно отправлять через таможню, а другие – нет.

Что можно отправлять за границу: список

Вы можете без проблем класть в посылку для международной доставки следующее:

  • личные вещи;
  • техника;
  • одежду;
  • продукты питания в заводской упаковке, для которых не требуется особых условий хранения (сухофрукты, консервы, крупы) – максимум 10 кг;
  • книги.

Что отправлять категорически запрещено

Ни в коем случае нельзя отправлять через таможню:

  • продукты питания, требующие особых условий хранения;
  • почтовые марки и деньги;
  • алкоголь, табак, наркотические вещества;
  • витамины и лекарства;
  • краски, лаки, духи и другие легковоспламеняющиеся вещества;
  • товары двойного и военного назначения;
  • товары животного происхождения;
  • антиквариат;
  • семена.

Чтобы просмотреть полный список запрещенных для отправки вещей, перейдите по ссылке.

Как отправить посылку из Польши в Украину из отделения

Пошаговая инструкция:

  • Принести посылку с вещами в открытом виде, чтобы произвести описание содержимого для растаможки таможенной службой;
  • Указать оператору:
    • ФИО получателя на английском языке
    • украинский номер телефона получателя
    • электронную почту получателя
    • номер почтомата или номер отделения или адрес для доставки курьером Новой почты в Украине
  • Оплатить услуги доставки и упаковки, в случае необходимости.

Адрес и график работы отделений Nova Post в Польше доступны по ссылке.

Напомним, что до конца года компания планирует открыть во всех крупных польских городах отделения.

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