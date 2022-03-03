Международная федерация тяжелой атлетики отстранила Россию и Беларусь от участия в любых международных соревнованиях

Кроме того, исполнительный совет IWF утвердил финансирование для поддержки украинских спортсменов.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от любого международного или континентального соревнования всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Беларуси.
Об этом идет речь на сайте Международной федерации тяжелой атлетики.
Кроме того, в России и Беларуси отменены все мероприятия, санкционированные IWF.
"Эти исключительные меры были приняты с учетом чрезвычайных обстоятельств, возникших в Украине... Они направлены на защиту безопасности всех участников", — говорится в сообщении.
Кроме того, исполнительный совет IWF утвердил финансирование для поддержки украинских спортсменов "в это тяжелое время". Международная федерация тяжелой атлетики также будет работать с Федерацией тяжелой атлетики Украины (UWF) для восстановления пострадавших объектов.
"Генеральный секретарь IWF господин Мохаммед Джалуд сейчас контактирует с Федерацией тяжелой атлетики Украины, чтобы обеспечить финансовую и тренировочную поддержку спортсменам, готовящимся к молодежному, юниорскому и чемпионату мира", — сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики.
Отмечается, что исполнительный совет IWF продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Когда это решение может быть отменено – не сообщают.