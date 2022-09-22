Международная изоляция, компенсации и спецтрибунал: Зеленский в ООН перечислил способы наказать Россию

В своем выступлении на всеобщих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины отметил необходимость строжайшего наказания для государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседание Генассамблеи ООН заявил, что Российская Федерация за свою агрессию по отношению к Украине заслуживает международной изоляции, а за совершенные военные преступления виновники должны отвечать перед специальным трибуналом.

Текст речи украинского лидера был опубликован на ночь 22 сентября на официальном сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что пока государство-агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его нужно изолировать в них, по крайней мере, на время агрессии.

"Лишить права голоса. Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институтов", — заявил украинский президент.

Также, по его словам, нельзя закрывать глаза на оправдывающих агрессию пропагандистов. К ним следует применять полный пакет персональных ограничений, наказав за ложь.

"Нужно не разрешать гражданам государства-агрессора наслаждаться туризмом или шопингом на территории тех, кто ценит мир, а побуждать их из-за визовых ограничений к борьбе против агрессии своего государства. Наказать за попустительство злу", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал к созданию специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства.

"Это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, иначе будут привлечены к ответственности миром. Мы подготовили конкретные шаги по созданию такого трибунала. Они будут представлены всем государствам", — сообщил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН по поддержке необходимости создания международного компенсационного механизма.

"Россия должна заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание. Это одно из самых страшных наказаний для российских чиновников, которые ценят деньги больше всего", — подчеркнул Зеленский.

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