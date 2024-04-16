Международная изоляция РФ продолжается: в Южной Корее отменили гастроли российского балета

В Сеуле отменили "Гала-концерт балета Большого театра".
Международная изоляция РФ продолжается. По инициативе Министерства иностранных дел Украины в Южной Корее отменили гастроли российского балета.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинского общества и международных партнеров выступление российской примы-балерины с проектом "Моданс" в Сеульском Артцентре и "Гала-концерт балета Большого театра" в столице Южной Кореи уже не состоится.
"Русской "культурной" пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам — на сценах мировых театров. Работаем и дальше, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений", — говорится в сообщении.
Напомним, в США и Британия ввели эмбарго на российские металлы.
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